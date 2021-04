Allgäuer Landwirt zu neuer Düngeverordnung: "Es wird zu einer Welle von Betriebsschließungen kommen"

Bodennahe Ausbringung, Dokumentationspflicht und mehr - Allgäuer Bauern haben Probleme mit der neuen Düngeverordnung. Kommt es sogar zu Betriebsschließungen?

23.04.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Für viele ist Gülle, oder Bschütte, nur eine Hinterlassenschaft der Rinder, die Landwirte zum Düngen verwenden. Dass dahinter viel mehr steckt, zeigen beispielsweise die Diskussionen um die neue Düngeverordnung. Allgäuer Landwirte sprechen von einem "riesengroßen Thema", das Auswirkungen auf jeden Betrieb hat - und das deshalb jeden von ihnen umtreibt.

Erich Abröll aus dem Unterallgäu etwa stört die überbordende Bürokratie. "Die Auflagen kommen so geballt, dass es kaum mehr möglich ist, alle zu beachten." Wenn es zu einem Verstoß kommt, könne das auch schlicht daran liegen, dass "man nicht alle auf dem Schirm hat". Er wolle ja alle Vorgaben befolgen. Denn wenn er das nicht tut, gibt es empfindliche Strafen.

Bilderstrecke

Der Haug'sche Hof im Ostallgäu ist ein Familienbetrieb - alle packen mit an.

1 von 13 Die Familie Haug: Sohn Philipp (15), Mutter Simone (43), Vater Thorsten (46) und Tochter Romana (13). Bild: Naomi Rieger Die Familie Haug: Sohn Philipp (15), Mutter Simone (43), Vater Thorsten (46) und Tochter Romana (13). Bild: Naomi Rieger 2 von 13 Der Haug'sche Hof im Ostallgäu ist ein Familienbetrieb - alle packen mit an. Mutter Simone, Vater Thorsten, Sohn und Nachwuchs-Landwirt Philipp und Tochter Romana. Bild: Naomi Rieger Der Haug'sche Hof im Ostallgäu ist ein Familienbetrieb - alle packen mit an. Mutter Simone, Vater Thorsten, Sohn und Nachwuchs-Landwirt Philipp und Tochter Romana. Bild: Naomi Rieger 3 von 13 Spaß ist auf dem Haug'schen Hof ein Dauerbegleiter bei der Arbeit. Bild: Naomi Rieger Spaß ist auf dem Haug'schen Hof ein Dauerbegleiter bei der Arbeit. Bild: Naomi Rieger 4 von 13 Tochter Romana hat ein neues Hobby: Hennen. Die hat sie erst während der Corona-Pandemie bekommen, da sie mehr freie Zeit als sonst hatte. Bild: Naomi Rieger Tochter Romana hat ein neues Hobby: Hennen. Die hat sie erst während der Corona-Pandemie bekommen, da sie mehr freie Zeit als sonst hatte. Bild: Naomi Rieger 5 von 13 Vater und Sohn auf dem Weg zu einer Kuh, die nicht schwanger geworden ist. Das könnte ihr Todesurteil sein, da sie gerade nur noch wenig Milch gibt und solche Kühe, wenn sie nicht trächtig werden, eigentlich zum Schlachter kommen. Doch sie ist Vater Thorstens Lieblingskuh, daher hat sie noch Chancen. Bild: Naomi Rieger Vater und Sohn auf dem Weg zu einer Kuh, die nicht schwanger geworden ist. Das könnte ihr Todesurteil sein, da sie gerade nur noch wenig Milch gibt und solche Kühe, wenn sie nicht trächtig werden, eigentlich zum Schlachter kommen. Doch sie ist Vater Thorstens Lieblingskuh, daher hat sie noch Chancen. Bild: Naomi Rieger 6 von 13 Die Familie vor der Box der Kuh, welche am selben Tag noch kalben soll. Bild: Naomi Rieger Die Familie vor der Box der Kuh, welche am selben Tag noch kalben soll. Bild: Naomi Rieger 7 von 13 Arbeit. Macht. Spaß. Zumindest in Philipps Fall. Bild: Naomi Rieger Arbeit. Macht. Spaß. Zumindest in Philipps Fall. Bild: Naomi Rieger 8 von 13 Die Familie hat zum Einzug in den neuen Stall 2009 gemeinsam ein kleines Kunstwerk geschaffen. Bild: Naomi Rieger Die Familie hat zum Einzug in den neuen Stall 2009 gemeinsam ein kleines Kunstwerk geschaffen. Bild: Naomi Rieger 9 von 13 Mutter Simone bereitet das Abendessen für die Kälber vor. Bild: Naomi Rieger Mutter Simone bereitet das Abendessen für die Kälber vor. Bild: Naomi Rieger 10 von 13 Vater Thorsten besamt eine Kuh künstlich mithilfe einer Bullensperma-Sonde. Bild: Naomi Rieger Vater Thorsten besamt eine Kuh künstlich mithilfe einer Bullensperma-Sonde. Bild: Naomi Rieger 11 von 13 Vor Auktionen macht Thorsten Haug seine Kühe besonders hübsch - dazu zählt eine Ganzkörper-Tonsur, welche bei den Tieren mal besser, mal schlechter ankommt. Bild: Naomi Rieger Vor Auktionen macht Thorsten Haug seine Kühe besonders hübsch - dazu zählt eine Ganzkörper-Tonsur, welche bei den Tieren mal besser, mal schlechter ankommt. Bild: Naomi Rieger 12 von 13 Mutter Simone auf dem Weg zum Schubkarre-Nachfüllen Bild: Naomi Rieger Mutter Simone auf dem Weg zum Schubkarre-Nachfüllen Bild: Naomi Rieger 13 von 13 Eine kleine Verschnaufpause muss auch mal sein. Bild: Naomi Rieger Eine kleine Verschnaufpause muss auch mal sein. Bild: Naomi Rieger 1 von 13 Die Familie Haug: Sohn Philipp (15), Mutter Simone (43), Vater Thorsten (46) und Tochter Romana (13). Bild: Naomi Rieger Die Familie Haug: Sohn Philipp (15), Mutter Simone (43), Vater Thorsten (46) und Tochter Romana (13). Bild: Naomi Rieger

Ungefähr jedes zweite Jahr wird Thorsten Haug aus Eggenthal im Ostallgäu nach eigenen Angaben kontrolliert. Das übe einen gewissen mentalen Druck aus. Dieser "Bürokratismus" ist Haugs Meinung nach hauptsächlich der Grund, warum viele kleine Betriebe aufhören - und nicht wie oftmals behauptet der finanzielle Aspekt. Sein Vater hätte sich zum Beispiel niemals vorstellen können, genau zu dokumentieren, wann er welche Gülle auf welches Feld gebracht hat - heute ist das Pflicht.

Ostallgäuer Landwirt befürchtet Welle von Betriebsschließungen wegen neuer Düngeverordnung

In der neuen Düngeverordnung steht unter anderem auch, dass spätestens 2025 Schluss mit dem Breitverteiler beim Bschütten sein soll. Ab dann darf laut europäischer Düngeverordnung Gülle auch im Grünland nur noch bodennah ausgebracht werden. Dabei wird die Gülle in Streifen direkt am Boden verteilt. Durch die sogenannte Schleppschuh-Technik wird laut Dr. Michael Diepolder von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) unter anderem weitaus weniger Ammoniak in die Luft abgegeben.

Für viele Landwirte bringt das aber hohe Kosten mit sich. Sie müssen neue Güllefässer kaufen, beziehungsweise ihr altes aufrüsten. Ein neues Fass kostet laut Haug etwa 50.000 Euro, ob sich eine Aufrüstung noch rentiert sei fraglich. "Das Fass ist nicht mehr das jüngste." Außerdem müsse er dann die Gülle separieren. Das könne man sich so vorstellen, als würde man die Bschütte durch ein engmaschiges Sieb pressen, erklärt Haug. Auf diese Weise werden die flüssigsten Bestandteile von den festeren getrennt. Eine entsprechende Anlage kostet etwa 30.000 Euro.

Lesen Sie auch

Neue Düngeverordnung Wieso dieser Landwirt aus Ottobeuren nur noch mit Tablet bschüttet

"Ich habe mich noch nicht näher damit befasst, aber ich werde das wird wohl überbetrieblich machen lassen." Schließlich müsste er auch noch etwa 5.000 Euro in eine GPS-Führung für den Schlepper investieren, um 12,5 Meter Abstand zwischen den einzelnen Spuren einzuhalten. Auf einen Betrieb, der vorher nicht so stark in die Technik investiert hatte, können Haug zufolge ein Vielfaches mehr an Kosten anfallen. "Es wird zu einer Welle von Betriebsschließungen kommen", prognostiziert der Landwirt.

In diesem Bereich tut sich dafür auch momentan einiges, sagt Rainer Hoffmann, Pflanzenbauberater am Landwirtschaftsamt (AELF) in Kempten. "Tüftler" arbeiten ihm zufolge an billigeren Umbaulösungen. Was die vielen Auflagen angeht: "Das ist auch in anderen Lebensbereichen so." Hoffmann nennt die Kaminkehrerkontrollen im privaten Haushalt als Beispiel.

Landwirt aus dem Oberallgäu wünscht sich, dass nach Regionen unterschieden wird

Auch Landwirt Alexander Schön aus dem Oberallgäuer Waltenhofen ist alles andere als überzeugt von der Schleppschuh-Technik: "Die bestehende Technik funktioniert gut." Ihm zufolge kommt dazu, dass der neue Aufbau zwei Tonnen mehr wiegen würde - und damit den Boden noch zusätzlich verdichtet. Und: "Es kann gegebenenfalls Gülle mit ins Futter kommen." Schön wünscht sich, dass nach Regionen unterschieden wird. Der Boden im Allgäu sei anders als der sandige im Norden, wo sich alles schön vermische - und müsse entsprechend anders behandelt werden.

Alexander Schön im Kuhstall seiner Eltern in Waltenhofen. Bild: Matthias Becker (Archivbild)

Hier hakt auch Abröll aus dem Unterallgäu ein. Er düngt überwiegend flache Äcker. "Aber im hügeligen Gelände kommt die Technik schon an ihre Grenzen." Das liege daran, dass der breite und schwere Aufbau die Unebenheiten kaum ausgleichen kann. Aus diesem Grund sind Flächen in extremen Steillagen auch ausgenommen, hebt Hoffmann vom AELF hervor.

Natürlich Nährstoffe binden statt teurer und schwerer Technik

Sowohl Abröll als auch Schön stört, dass die Regierung keine Alternativen zu der teuren und schweren Technik sucht, um Nährstoffe zu binden. Etwa Steinmehl, Güllekohle oder Mikroorganismen, zählt Abröll auf. Er habe bereits mit solchen Methoden experimentiert - mit Erfolg: "Man erkennt die Gülle nicht wieder. Die riecht dann gar nicht mehr wie Gülle, sondern eher wie Waldboden."

Pflanzenbauberater Hoffmann zufolge reduzieren diese Zusätze allerdings die Ammoniakemissionen nicht in dem Maße, wie es bei der bodennahen Ausbringung der Fall ist. Anregungen von Landwirten nehme er aber sehr ernst und leite sie gerne an seine Kollegen in der LfL weiter. Die wiederum tun laut Hoffmann wiederum ihr Bestes, um die Impulse in ihre Versuche einfließen zu lassen.