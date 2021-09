Allgäu-Strom Volleys Sonthofen starten in die 3. Liga

Neue Liga, neue Trainer, neue Mannschaft: Sonthofen startet das Projekt 3. Liga mit einem Doppelspieltag. Die Coaches über Sorgen, Pläne und Saisonziele.

23.09.2021 | Stand: 18:30 Uhr

18 Monate. Es ist sicher der längste Neuanfang in der Sonthofer Sportgeschichte. Seit März 2020 planen die Allgäu-Strom Volleys Sonthofen den Neubeginn. Mit dem Rückzug aus der 2. Bundesliga sollte am 15. März das „Projekt Eigenbau“ beginnen. Es folgte der Lockdown, dann der Restart mit Frischzellenkur, erneuter Lockdown, Umbruch wegen personellen Aderlasses und Coach Majovas Rücktritt in der Sommerpause. Viel Arbeit für die neue Doppelspitze Veronika Kettenbach und Vanessa Müller. Die beiden 29-Jährigen haben die sportliche Führung – zusätzlich zu ihren Ämtern als Sportliche Leiterin und als Teammanagerin übernommen. An diesem Wochenende starten die rundum erneuerten Sonthofer Volleys mit dem Doppelspieltag in Erfurt (Sa., 19 Uhr) und in Fürth (So., 16 Uhr) in die 3. Liga. Wir analysieren Vorbereitung, Kader und Saisonziele.