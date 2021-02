In den bayerischen Alpen herrscht große Lawinengefahr. Im Oberallgäu müssen sogar Straßen gesperrt werden. Auch Allgäuer Ski-Pisten bergen Gefahren.

14.01.2021 | Stand: 12:54 Uhr

Am Donnerstagmittag hat der bayerische Lawinenwarndienst seinen Lagebericht aktualisiert. Demnach herrscht in den Allgäuer Alpen, in den Ammergauern und im Wettersteingebirge oberhalb von 1800 Metern eine große Lawinengefahr. Das bedeutet konkret: Stufe vier auf der fünfteiligen europäischen Gefahrenskala. Im Rest der bayerischen Alpen ist die Lawinengefahr weiterhin erheblich (Stufe 3).

Im österreichischen Klösterle am Arlberg ist in der Nacht zum Donnerstag eine Lawine abgegangen und hat ein Haus mit sechs Bewohnern getroffen.

"Höchste Vorsicht" geboten

„Unternehmungen im Gebirge verlangen derzeit höchste Vorsicht und lawinenkundliches Beurteilungsvermögen“, so der Lawinenwarndienst. Die Lawinengefahr bleibt vorerst hoch. Generell wird bei einer Lawinenwarnstufe vier vor Touren im Gebirge abgeraten. Betroffen sind derzeit auch Skipisten. Da die Bergbahnen nicht in Betrieb sind, sind die Pisten auch nicht gesichert. Beispielsweise werden von den Bergbahnen keine lawinengefährdete Hänge gesprengt.

Straßensperrungen in Oberstdorf

Aktuell gibt es wegen der großen Lawinengefahr in Oberstdorf eine Reihe von Straßensperrungen:

Gemeindestraße Hangstraße Rennblock - Christlessee

Gemeindestraße Straße Dietersberg – Gerstruben

– Gerstruben Privatstraße Oytalstraße Kühberg – Oytalhaus

Wanderweg Wanderweg Hohenadlweg Grubenweg - Oytalstraße

Wanderweg Wanderweg Wallrafweg Cafe Breitenberg - Gaisalpe

- Gaisalpe Wirtschaftsweg Straße Eschbach – Einödsbach

– Wanderweg Wanderweg Eschbach - Einödsbach

- Wanderweg Wanderweg Schönblick (Söllereck) - Oberwestegg ( Riezlern )

Bilderstrecke

Schneechaos auf den Allgäuer Straßen

Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Benedikt Siegert 4 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 5 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Benedikt Siegert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Benedikt Siegert 6 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 7 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Benedikt Siegert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Benedikt Siegert 8 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 9 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 10 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Benedikt Siegert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Benedikt Siegert 11 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. 12 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 13 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 14 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 15 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Benedikt Siegert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Benedikt Siegert 16 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 17 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 18 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 19 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 20 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 21 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 22 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 23 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 24 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 25 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Mathias Wild Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Mathias Wild 26 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 27 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 28 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 29 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 30 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Mathias Wild Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Mathias Wild 31 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 32 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 33 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Heinz Budjarek Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Heinz Budjarek 34 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Mathias Wild Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Mathias Wild 35 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 36 von 36 Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert Heftiger Schneefall, glatte Straßen, der Räumdienst im Dauereinsatz: Wintereinbruch am Donnerstag im Allgäu. Noch bis Freitag soll es weiter schneien. Bild: Ralf Lienert 1 von 36 Allgäu Winter - hier in Kempten - Schnee - Straßenverkehr - Schneeräumen - Schneemassen - Schneeberge - hier am Aybühlweg - Auto frei schufeln Bild: Ralf Lienert Allgäu Winter - hier in Kempten - Schnee - Straßenverkehr - Schneeräumen - Schneemassen - Schneeberge - hier am Aybühlweg - Auto frei schufeln Bild: Ralf Lienert

Eine Übersicht über alle Lawinenwarndienste im Alpenraum finden Sie unter anderem auf der Seite des Deutschen Alpenvereins (DAV).

