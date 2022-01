Heute trifft Orkan Nadia aufs Allgäu - Wetterdienst gibt Sturmwarnung heraus

Orkan Nadia trifft heute Abend auf Deutschland. Es wird Orkanböen, Schnee und Schauer geben. Der Deutsche Wetterdienst DWD gibt Warnungen für das Allgäu heraus.

29.01.2022 | Stand: 11:21 Uhr

Orkan Nadia soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag auch auf das Allgäu treffen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für ganz Deutschland eine Sturmwarnung herausgegeben. Zum Teil kann es Böen mit bis zu 140 Stundenkilometern geben.

Auch am Alpenrand kann es sehr stürmisch zugehen. Noch schlimmer dürfte es in höheren Lagen werden. Erste Vorboten sollen im Allgäu schon im Laufe des Samstags auftreten. Dazu sind Regen-, Schnee- und Graupelschauer möglich. Das ungemütliche Wetter soll sich laut Wetterdienst voraussichtlich bis Montag halten.

Deutscher Wetterdienst DWD warnt vor markantem Wetter und Sturm im Allgäu

Mit bis zu 100 Stundenkilometern gilt im Allgäu und Teilen Bayerns die Warnstufe zwei. Im Süden wird der Sturm am stärksten. Für die Region gelten aktuell folgende DWD-Warnungen:

Oberallgäu Warnung vor Sturmböen der Stärke 2 von 4, Zeit: Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr.

Warnung vor Sturmböen der Stärke 2 von 4, Zeit: Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr. Kempten: Warnung vor Sturmböen der Stärke 2 von 4, Zeit: Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr.

Warnung vor Sturmböen der Stärke 2 von 4, Zeit: Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr. Ostallgäu Warnung vor Sturmböen der Stärke 2 von 4, Zeit: Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr.

Warnung vor Sturmböen der Stärke 2 von 4, Zeit: Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr. Kaufbeuren Warnung vor Sturmböen der Stärke 2 von 4, Zeit: Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr.

Warnung vor Sturmböen der Stärke 2 von 4, Zeit: Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr. Unterallgäu Warnung vor Sturmböen der Stärke 2 von 4, Zeit: Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr.

Warnung vor Sturmböen der Stärke 2 von 4, Zeit: Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr. Memmingen Warnung vor Sturmböen der Stärke 2 von 4, Zeit: Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr.

Warnung vor Sturmböen der Stärke 2 von 4, Zeit: Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr. Landkreis Lindau Warnung vor Sturmböen der Stärke 2 von 4, Zeit: Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr.

Wer sich draussen auffhält, sollte auf herabfallende Gegenstände achten - es könnten zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen.

Allgäu-Wetter: Dann spricht man von einem Orkan

Von einem Orkan ist die Rede, wenn starke Stürme Windgeschwindigkeiten von mehr als 118 km/h zurücklegen. Sie entstehen vor allem im Herbst und Winter wegen der Temperaturgegensätze zwischen Norden und Süden. Meist kommt es dann auch zu starken Schauern.

Zuletzt fegte im Februar 2020 Orkan Sabine durch Deutschland. Damals wurden Veranstaltungen abgesagt und die Schulen geschlossen.

Weiterhin Regen und Schnee am Sonntag an den Alpen - es bleibt stürmisch

Stürmisch geht es dann auch am Sonntag weiter. Vor allem im Bergland und an den Alpen regnet es zeitweise noch schauerartig, in höheren Lagen kann es weiter schneien. Die Temperaturen steigen auf 0 bis 9 Grad. Im südlichen Bergland droht schwerer Sturm, der sich zum Abend hin aber abschwächt.

In der Nacht zum Montag ist es anfangs wechselnd bewölkt, örtlich bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf plus 2 bis minus 3 Grad.

Ein Bild, das die Allgäuer zum Wochenende laut Wetterberichten wieder erwartet: Es soll nochmal schneien. Bild: Peter Kneffel, dpa (Archivbild)

7-Tage-Wetter Allgäu: Der Ausblick für Memmingen, Kaufbeuren bis Kempten und Oberstdorf

Sonntag, 30. Januar: Gegen Abend flaut der Sturm ab. In der Nacht zum Montag ist es anfangs wechselnd bewölkt, örtlich bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf plus 2 bis minus 3 Grad.

Gegen Abend flaut der Sturm ab. In der Nacht zum Montag ist es anfangs wechselnd bewölkt, örtlich bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf plus 2 bis minus 3 Grad. Montag, 31. Januar: Im Allgäu gibt es einen Sonne-Wolken-Mix, wobei Wolken und Schauer überwiegen. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend auf 200 bis 500 Meter. Tagsüber um die 5 Grad plus, nachts fällt das Thermometer in den Minus-Bereich.

Im Allgäu gibt es einen Sonne-Wolken-Mix, wobei Wolken und Schauer überwiegen. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend auf 200 bis 500 Meter. Tagsüber um die 5 Grad plus, nachts fällt das Thermometer in den Minus-Bereich. Dienstag, 1. Februar: Der Februar startet winterlich im Allgäu. Bei um die 0 Grad kann es immer wieder schneeregnen oder schneien. Der Wind wird wieder stärker, an den Bergen drohen Sturmböen.

Der Februar startet winterlich im Allgäu. Bei um die 0 Grad kann es immer wieder schneeregnen oder schneien. Der Wind wird wieder stärker, an den Bergen drohen Sturmböen. Mittwoch, 2. Februar: An den Alpen länger anhaltende Niederschläge, oft bis in tiefe Lagen als Schnee. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Es bleibt windig mit Sturmböen auf den Bergen.

An den Alpen länger anhaltende Niederschläge, oft bis in tiefe Lagen als Schnee. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Es bleibt windig mit Sturmböen auf den Bergen. Donnerstag, 3. Februar: Allmählich milder, Schneefall wohl nur in höheren Lagen. Im Allgäu bleibt es aber wechselhaft mit weiteren Niederschlägen.

Allmählich milder, Schneefall wohl nur in höheren Lagen. Im Allgäu bleibt es aber wechselhaft mit weiteren Niederschlägen. Freitag, 4. Februar: Der schönste Tag der Woche dürfte anstehen. Es ist überwiegend sonnig, Niederschläge aktuell sind nicht in Sicht. Tagsüber kann das Thermometer auf rund 7 Grad klettern

Der schönste Tag der Woche dürfte anstehen. Es ist überwiegend sonnig, Niederschläge aktuell sind nicht in Sicht. Tagsüber kann das Thermometer auf rund 7 Grad klettern Samstag und Sonntag (5./6. Februar): Das war's schon wieder mit dem trockenen Wetter: Der Regen kehrt zurück ins Allgäu, teils kann es auch schneien.

