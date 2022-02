Besucherlenkung: Ansturm in den Allgäuer Alpen hat etwas nachgelassen

Laut Alpin-Experte Ethelbert Babl ist der "Besucherdruck" heuer geringer. Warum er nicht glaubt, dass höhere Parkplatz-Gebühren zur Besucherlenkung beitragen.

Mehr als die Hälfte des Winters 2021/22 ist vorüber. Anders als in der vergangenen Saison laufen Bergbahnen und Skilifte. Die Schneehöhen liegen bislang meist unter dem langjährigen Mittel. Dennoch sind bei gutem Wetter in den Allgäuer Alpen viele Wintersportler unterwegs – auch abseits der Pisten sind Schneeschuhgeher, Skibergsteiger und Wanderer anzutreffen. Rangerinnen des Alpiniums (früher Zentrum Naturerlebnis Alpin) mit Sitz im Oberallgäuer Obermaiselstein und des Naturparks Nagelfluhkette sind häufig unterwegs, um mit Besuchern ins Gespräch zu kommen. Sie werben für ein natur- und umweltgerechtes Verhalten. Über die aktuelle Lage sprachen wir mit Ethelbert Babl, dem Leiter des Alpiniums.

Ist der jetzige Winter im Hinblick auf den Besucheransturm unproblematischer, weil die Pisten wieder offen sind und die Bergbahnen eine Art kanalisierende Wirkung haben?

Babl: Ja, so würden wir das sehen. Alle Skifans haben über die Pisten der Bergbahnen die Möglichkeit, ihrem Freizeitvergnügen nachzugehen. Zudem sind die Grenzen zu den österreichischen Skigebieten offen, der Besucherdruck ist daher bei uns geringer als vergangenes Jahr. Die in dieser Saison schwierigen Schneeverhältnisse haben ihr Übriges dazu beigetragen.

Vergangenen Winter sind viele Besucher auf Schneeschuhe oder Tourenskier umgestiegen. Sind die jetzt wieder alle auf den Pisten?

Babl: Die neue Tourenausrüstung aus dem letzten Winter kommt natürlich auch in dieser Saison zum Einsatz. Allerdings konnten bisher Touren aufgrund der geringeren Schneehöhen erst ab einer Höhe von etwa 1.400 Metern starten. Und das Schneeschuhgehen scheint immer noch populärer zu werden, dafür reicht schon eine Schneeauflage von zehn Zentimetern.

Wo sind denn die touristischen Hotspots in den Allgäuer Bergen?

Babl: Aufgrund der hohen Schneesicherheit ist der Grasgehren-Kessel am Fuß des Riedberger Horns sehr beliebt. Dazu kommen das Gunzesrieder Tal und das über die A7 schnell erreichbare Wertacher Hörnle.

Wissen Sie, wo die meisten Besucher herkommen? Sind das eher Tagesausflügler oder Urlauber, die mehrere Tage im Allgäu bleiben?

Babl: Außerhalb der Ferienzeit sind es verstärkt Tagesausflügler aus einem Einzugsbereich von bis zu zwei Stunden Fahrtzeit. Den Autokennzeichen zur Folge kommt ein Großteil der Besucher aus Augsburg, Ulm, Oberschwaben und natürlich aus dem Allgäu.

Wie viele Ranger sind insgesamt unterwegs und wie reagieren die Wintersportler, wenn sie angesprochen werden?

Babl: Der Naturpark Nagelfluhkette und wir vom Alpinium sind aktuell mit sechs Rangerinnen und Rangern im südlichen Oberallgäu vertreten. Die Resonanz der Wintersportler ist durchweg positiv. Tipps zu naturverträglichen Routen, der richtigen Ausrüstung oder der aktuellen Lawinensituation kommen gut an.

Die sogenannten Wild-Wald-Schongebiete sollen ja auf freiwilliger Basis nicht betreten werden. Anders verhält es sich mit Wildschutzgebieten, die behördlich gesperrt sind. Wer da erwischt wird, dem droht ein Bußgeld. Halten sich die Wintersportler an diese Regeln?

Babl: Im Großen und Ganzen gibt es in diesem Winter bei den Schon- und Schutzgebieten keine Probleme. Allerdings können leider bereits einzelne Uneinsichtige das Wild stark beunruhigen. Das sehen wir aktuell beim Wildschutzgebiet Scheidtobel am Fellhorn, einem der wichtigsten Überwinterungsgebiete für Birkhühner im Allgäu. Wir appellieren deshalb gerade an die Einheimischen, mit gutem Vorbild für naturverträgliches Verhalten voranzugehen.

Thema Parkplätze: Diese sind teuer geworden, die Gebühren sind gegenüber dem Vorjahr teils um mehr als das Doppelte gestiegen. Führt das zu einer Entlastung der Natur, weil weniger Gäste kommen?

Babl: Ob deshalb tatsächlich weniger Gäste kommen, würde ich bezweifeln. Eher meiden Menschen mit Ortskenntnis diese Parkplätze und weichen auf Alternativen aus. Hilfreich wäre in diesem Zusammenhang, dass wir im Allgäu einen preislich attraktiven, mit einer hohen Taktfrequenz versehenen Öffentlichen Personen-Nahverkehr aufbauen. Der angrenzende Bregenzer Wald im österreichischen Bundesland Vorarlberg mit seinem Halbstunden-Bustakt bis in den kleinsten Weiler ist uns da einen Schritt voraus.

Zentrum Naturerlebnis statt Skischaukel: Das Alpinium

Statt der ursprünglich geplanten Skischaukel am Riedberger Horn ist das Zentrum Naturerlebnis Alpin (ZNAlp) ins Leben gerufen worden.

Es soll „als Leuchtturm Impulsgeber für innovative Umweltbildungs- und Naturerlebnisangebote sowie Kompetenzstelle für die Herausforderungen des Alpenschutzes sein“, heißt es beim bayerischen Umweltministerium.

Der doch etwas sperrig klingende Name der Einrichtung wurde jetzt allerdings geändert: Nun heißt sie stattdessen: „Alpinium“ - mit dem erläuternden Zusatz: Zentrum Naturerlebnis Alpin.

