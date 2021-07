Allgäuer Alpen Clean Up Days 2021: So säubern Freiwillige die Berge von Müll

Vom 8. bis 11. Juli finden die Allgäuer Alpen Clean Up Days 2021 statt. Bei der Aktion sammeln Teams in den Bergen Müll. Alle Infos zu Ablauf und Teilnahme:

06.07.2021 | Stand: 15:12 Uhr

Aktualisiert am 6. Juli 2021 - Die „Clean Up Days“ (zu deutsch: Aufräum-Tage) in den Allgäuer Alpen gehen in eine neue Runde: Vom 8. bis 11. Juli können Freiwillige in den Bergen gemeinsam Müll sammeln.

Die Aktion, die 2019 zum ersten Mal stattfand, gibt es jedes Jahr zu mehreren Terminen in verschiedenen Regionen. Das Ziel der „Clean Up Days“ ist es, die Natur von liegen gebliebenem Müll zu befreien. Jeder Teilnehmer kann ein eigenes Team zusammenstellen oder alleine losziehen.

Was bringt die Aktion?

In erster Linie geht es bei den „Allgäuer Alpen Clean Up Days“ darum, die schöne Allgäuer Heimat und Natur zu erhalten und liegengebliebenen Müll zu entfernen. „In einem ge­meinschaftlichen Event wollen wir die Natur der Region Allgäu zum plastik­freien Raum machen“, sagt Martin Säckl, einer der Organisatoren.

Natürlich soll die Aktion auch wachrütteln und die Menschen darauf aufmerksam machen, wie viel Müll und Abfall täglich in der Natur zurückbleibt.

Wer hat die Aktion ins Leben gerufen?

Die Aktion wird von Patron Plasticfree Peaks organisiert, einer jungen Allgäuer Initiative aus Fotographen, Ingenieuren, Entwicklern und Biologen. Die Hauptinitiatoren der „Clean Up Days“ sind Martin Säckl ( Pfronten), Raphael Vogler ( Wangen) und Simon Abele (Krugzell).

„Das Allgäu ist unser Zuhause“, sagt Martin Säckl. „Gemeinsam haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Vielfalt und Schönheit dieses Naturraums zu behüten und für nachfolgende Generationen zu bewahren.“ Die jährlich stattfindenden „Allgäuer Alpen Clean Up Days“ sind ein entscheidender Teil ihrer Philosophie.

Die Organisatoren der "Allgäuer Alpen Clean Up Days" (v. l.): Martin Säckl, Raphael Vogler und Simon Abele. Bild: Plasticfree Peaks

Wie kann man mitmachen?

Man trommelt seine Freunde, Bekannte und Verwandte zusammen und setzt sich gemeinsam das Ziel, möglichst viel Müll zu sammeln. Dafür sucht sich jedes angemeldete Team eine bestimmte Route, einen Berg, ein Fluss- oder Seeufer oder auch einen Park aus, wo man gemeinsam für Sauberkeit sorgt. Wer kein Team hat, kann auch einem bestehenden beitreten.

Der Gruppenleiter meldet sein Team an, indem er alle Mitglieder in das Formular einträgt und das Gebiet angibt, in dem die Gruppe Müll sammeln will. Nach der Anmeldung erscheint dieses Gebiet dann auf der Karte markiert.

So können auch andere Sammlergruppen sehen, wo weitere fleißige Helfer die Natur von Müll befreien. Kurzentschlossene können sich ebenfalls an der Karte orientieren und spontan in ein Gebiet zum Müll sammeln los­ziehen, wo noch niemand unterwegs ist.

Bekommt man eine Sammelausrüstung?

Die Anmeldung ist wichtig, um das sogenannte „Clean Up Kit“ zu erhalten. Das ist ein Müllbeutel, der speziell für die Aktion entworfen wurde, und eine Müllzange. Beides dürfen die Teilnehmer danach auch behalten und für eigenen Sammelgänge nutzen.

Die Sammelausrüstung erhält man an verschiedenen Ausgabestellen über das ganze Allgäu verteilt. Dort kann man den eingesammelten Müll dann auch abgeben. Folgende Stellen machen 2021 mit:

CleanUP-Zentrale Allgäu Digital Keselstraße 16 87435 Kempten

Digital Keselstraße 16 87435 Kempten Isny Marketing GmbH , Marktpl. 2, 88316 Isny

, Marktpl. 2, 88316 Isny Touristinformation Oberstaufen Hugo-von-Königsegg-Straße 8 87534 Oberstaufen

Hugo-von-Königsegg-Straße 8 87534 Oberstaufen Alpsee Skytrail Seestraße 10 87509 Immenstadt

Seestraße 10 87509 Immenstadt Tourismus Hörnerdörfer , Am Anger 15, 87538 Fischen

, Am Anger 15, 87538 Fischen Tourist-Info Blaichach Immenstädter Str. 7 87544 Blaichach

Immenstädter Str. 7 87544 Blaichach Touristinfo Leutkirch , Marktstraße 32, Leutkirch

, Marktstraße 32, Leutkirch Pfronten Tourismus, Vilstalstraße 2, 87459 Pfronten

Vilstalstraße 2, 87459 Pfronten Gasthof Engel - Alps Hostel, Kappeler Str. 1, 87459 Pfronten

Kappeler Str. 1, 87459 Pfronten Tourist Information Bad Hindelang , Unterer Buigenweg 2, 87541 Bad Hindelang

, Unterer Buigenweg 2, 87541 Bad Hindelang Scheidegg-Tourismus , Rathausplatz 8, 88175 Scheidegg,

, Rathausplatz 8, 88175 Scheidegg, Fellhornbahn Talstation , Faistenoy 10, 87561 Oberstdorf

, Faistenoy 10, 87561 Oberstdorf Kanzelwandbahn Talstation , Walserstraße 77, 6991 Riezlern

, Walserstraße 77, 6991 Riezlern Touristinformation Füssen Kaiser-Maximilian-Platz 1 87629 Füssen

Kaiser-Maximilian-Platz 1 87629 Füssen Gästeinformation Halblech Bergstraße 2a 87642 Halblech-Buching

Gipfel, See- und Flussufer von möglichst viel Müll befreien: Das ist das Ziel der "Allgäuer Alpen Clean Up Days". Für die Aktion verteilen die Organisatoren Sammelsäcke an alle Teilnehmer. Bild: Plasticfree Peaks

Was passiert mit dem gesammelten Müll?

Der Müll wird an­schließend vom Organisatoren-Team eingesammelt und zusammengetragen. Martin Säckl und seine Kollegen wiegen und dokumentieren die gesammelte Müllmenge. Anschließend wird der Abfall zur Mülltrennung und zum Recycling von einer Fachfirma abgeholt.

Was gibt es für Teilnehmer zu beachten?

Die Teilnehmer der „Clean Up Days“ müssen sich an die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen halten.

Außerdem ist jeder dafür verantwortlich, sich ein den eigenen Fähigkeiten angepasstes Sammelgebiet auszusuchen. Das sei wichtig, damit die Teilnehmer sich beim Müll sammeln nicht selbst gefährden.

Privatgrundstücke dürfen natürlich nicht betreten werden.

Gibt es auch etwas zu gewinnen?

Als Ansporn gibt es von den Verantwortlichen der „Allgäuer Alpen Clean Up Days“ ein Gewinnspiel zur Aktion. Um teilzunehmen, müssen die Sammler am Ende ein Foto von ihrem gesammelten Müll auf der Aktions-Webseite hochladen.

Laut Mitinitiator Martin Säckl sollten die Teilnehmer die Aktion jedoch in erster Linie als Gemeinschaftsprojekt sehen: "Wir möchten keinen Wettkampf aus der Aktion machen."

Wie viel Müll wurde bei den vergangenen Aktionen gesammelt?

Bei der ersten Aktion 2019 haben über 60 Teams und insgesamt 300 Menschen teilgenommen und gemeinsam 1.000 Kilogramm Müll gesammelt. 2020 haben 210 Teams mit mehr als 500 Freiwilligen mitgemacht.

