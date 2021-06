Allgäuer Brauereien brauchen dringend Bierflaschen - "ging von null auf 100"

Engelbräu aus Rettenberg ruft auf Facebook dazu auf, leere Flaschen zurück zu bringen. Auch bei anderen Brauereien mangelt es an Leergut. Woran das liegt.

25.06.2021 | Stand: 18:53 Uhr

Als die Corona-Regeln vor etwa drei Wochen gelockert wurden und Sonnenschein die Temperaturen in die Höhe trieb, stieg auch der Bierverbrauch im Allgäu sprunghaft an. Geschäftsführer Felix Widenmayer von der Privatbrauerei Engelbräu in Rettenberg (Oberallgäu) sagt: „Das ging von null auf 100.“ Weil viele Menschen die geleerten Flaschen jedoch nicht in den Leergut-Automaten schoben, sondern zunächst in den Keller, den Abstellraum oder die Gartenhütte stellten, stehen Engelbräu und andere Allgäuer Brauereien vor einem Problem: Es fehlen Flaschen, um frisches Bier abzufüllen.