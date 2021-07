Ob an den Plattentellern oder im Studio - So bestimmt Allgäuer DJ-Duo "Drunken Masters" den Musikmarkt mit

Als DJs, aber auch als Produzenten mischen die „Drunken Masters“ den Musikmarkt auf. Sie arbeiten mit K.I.Z oder Nura – und bringen Tausende Fans in Feierlaune.

Raus aus dem Skateshop, rauf auf die Bühne – so begann die Karriere des Kemptener DJ-Duos „Drunken Masters“ im Jahr 2007. Damals legten Christopher Rabai und Johannes Gehring oft auf Snowboard-Veranstaltungen auf oder spielten in Clubs in ganz Deutschland. „Wir wollten auflegen, aber mussten auch arbeiten“, erzählt Rabai von dieser Zeit. „Also sind wir nach dem Auftritt direkt in den ,5ive Skateshop’, haben auf dem Boden geschlafen und zwei Stunden später den Laden aufgesperrt.“

Mit K.I.Z, Nura und Kummer - Als Produzenten bestimmen "Drunken Masters" den Musikmarkt mit

Das habe Spaß gemacht, sei aber auch viel Arbeit gewesen. Doch die habe sich gelohnt. Auch wenn den beiden Corona in die Parade fuhr, die Drunken Masters bringen weltweit auf Konzerten die Fans in Partystimmung und und bestimmen obendrein als erfolgreiche Produzenten den deutschen Musikmarkt mit.

Im Studio der Drunken Masters in München ist auch das neue Nummer-eins-Album „Rap über Hass“ der Berliner Band K.I.Z. entstanden. Gerade war Gehring noch mit der Hip-Hop-Formation auf Tour. Mit einem kleinen Anhänger als Bühne furen sie durch die Republik gefahren und überraschten Fans mit Privatkonzerten. „Manchmal waren es nur ein oder zwei Leute, aber die konnten die Songs schon mitsingen.“ Das gebe ihnen die Bestätigung, die ohne große Auftritte im Moment fehle.

Nach gemeinsamer Schulzeit und Ausbildung wurde aus den Freunden Christopher Rabai (links) und Johannes Gehring das Allgäuer DJ-Duo "Drunken Masters". Bild: Frank Weber

Dass die Drunken Masters ein Gespür dafür haben, was ankommt, bewiesen sie in den vergangenen Jahren auch als Produzenten. 2014 gründeten sie ihr eigenes Label „Crispy Crust Records“, außerdem einen Musikverlag. „Sich gegenseitig vertrauen, voneinander lernen und dann alles selbst in der Hand haben, das war schon immer unser Ding“, sagt der 34-jährige Rabai, der aus Nesselwang kommt und mittlerweile in Berlin lebt. 2019 produzierten sie so auch ihr erstes Nummer-eins-Album für den deutschen Rapper Kummer. Gerade arbeiten sie mit der Rapperin Nura zusammen, die zuletzt Teil der Fernsehshow „Sing meinen Song“ auf VOX war.

Bass, Bang und krasse Sprüche - Darauf legen "Drunken Masters" in ihrem Münchner Studio wert

Zu Kooperationen wie diesen kommt es vor allem, wenn die Drunken Masters selbst als DJs unterwegs sind. „Man spielt auf dem selben Festival, lernt sich kennen, feiert zusammen, und gerade dann entstehen gemeinsame Ideen“, erzählt der ebenfalls 34-jährige Gehring. Mit vielen Künstlerinnen und Künstlern verbinde sie mittlerweile eine Freundschaft. Trotzdem sei die Atmosphäre im Studio „erwachsen“. „Wir tragen dort die Verantwortung“, sagt Gehring, der in Kempten aufgewachsen ist. Nicht nur für das hochwertige Equipment, auch für die Qualität der Songs. „Krasse Sprüche oder Ideen entstehen oft im Gespräch – das ist den Künstlern meist gar nicht bewusst. Und wir bringen dann unseren Blick von außen ein.“

Diese Songs nehmen die Drunken Masters auch selbst mit auf die Bühne und integrieren sie in ihr DJ-Set. Aus diesem Grund sind Rabai und Gehring überhaupt erst zum Produzieren gekommen. Aus den Songs bekannter Künstler machen sie Remixe für ihre Auftritte. Auf Genregrenzen kommt es ihnen dabei nicht an. „Bass und Bang“ stehen im Vordergrund. Schritt für Schritt arbeiteten sie sich an ihren eigenen Stil heran. Ihre Beats sind manchmal tranceartig und immer voller Energie.

Irgendwann kamen Künstler dafür von selbst auf sie zu. „So sind wir kreativ unabhängig und können die Künstler unterstützen“, sagt Christopher Rabai. Als Produzenten gehen sie auf deren individuellen Sound ein. Und auf die Atmosphäre, die im Studio entsteht.

DJ-Set mit Konzert-Atmosphäre - 2022 wollen "Drunken Masters" auch wieder im Allgäu auflegen

Das gebe auch ihrem Set die nötige Energie. „Wir legen nicht auf, und die Leute tanzen irgendwo in der Ecke. Es ist eher wie ein Konzert“, sagt Johannes Gehring. Die Verbindung zu den Menschen im Publikum stehe im Mittelpunkt. Gemeinsam mit ihnen tanzen die Drunken Masters, feiern über Stunden bis sich am Höhepunkt des Abends all das entlädt.

2022 wollen sie diese Energie wieder mal mit ihren Fans im Allgäu erleben. „Auch wenn wir seit zehn Jahren nicht mehr dort leben, verbindet uns noch immer wahnsinnig viel mit dem Allgäu“, sagt Gehring. In der Hörbar in Oberstdorf oder im Kemptener Parktheater machten sie ihre ersten Schritte. Mit ungefähr 16 Jahren begannen sie, das Handwerk an der Kemptener DJ-Schule „Vibra School of DJing“ (heute „Smartcademy“) zu lernen. „Zu Beginn wurden wir oft noch unabhängig voneinander für Events gebucht“, sagt Rabai, „aber wir haben schnell gemerkt, dass wir das nur noch als Drunken Masters zusammen machen wollen.“

Aus einer musikalischen Familie komme eigentlich keiner der beiden. Um ihre DJ-Stunden zu finanzieren, trugen sie Zeitungen aus oder bekamen zum Geburtstag einen finanziellen Zuschuss. „Auch wenn wir nicht viel Geld hatten, meine Mutter hat mich immer unterstützt“, sagt Rabai. Wie ernst es ihrem Sohn gewesen ist, sei ihr erst mit dem Umzug nach München klar geworden. Dort lebten Gehring und Rabai mit Freunden aus dem Allgäu zusammen. Auch sie unterstützten das DJ-Duo bei ihren Anfängen und sind noch heute zur Stelle. „Für ein Musikvideo haben wir erst kürzlich wieder einen Freund aus dem Allgäu dazugeholt“, sagt Rabai. Für sie sei das Allgäu ein Qualitätssiegel.

