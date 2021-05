Allgäuer Eishockey-Idol Markus Egen gestorben - So reagieren DEB und EV Füssen

Die deutsche Eishockey-Ikone Markus Egen ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Das teilten der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) und der EV Füssen am Samstag mit.

29.05.2021 | Stand: 19:17 Uhr

"Mit großer Betroffenheit und Anteilnahme habe ich am Freitagabend die Nachricht der Familie Egen entgegennehmen müssen. Es macht mich sehr traurig, denn ich persönlich habe Markus sehr verehrt und geschätzt", sagte DEB-Präsident Franz Reindl: "In Markus Egen verliert das deutsche Eishockey eine der herausragenden und prägenden Persönlichkeiten, sowohl sportlich als auch menschlich."

Bis zuletzt dem Eishockey verbunden: Markus Egen (hier bei seinem 90. Geburtstag). Bild: Arno Späth

Der frühere Bundestrainer Egen hatte von 1963 bis 1969 die deutsche Nationalmannschaft trainiert. Als Spieler bestritt er 99 Länderspiele und gewann 1953 WM-Silber.

Mit dem EV Füssen wurde Egen als Spieler und als Trainer zwischen 1949 und 1973 insgesamt 13 Mal deutscher Meister. Acht Jahre war er als aktiver Spieler und weitere fünf als Trainer tätig. "Mit ihm ist am gestrigen Freitag einer der erfolgreichsten Spieler und Trainer, die der EV Füssen je hervorgebracht hat, im Alter von 93 Jahren von uns gegangen", schreibt der EV Füssen auf seiner Facebook-Seite am Samstag.

Eishockey-Ikone Markus Egen erzielte für die Nationalmannschaft 72 Treffer

Er nahm an vier Weltmeisterschaften und drei Olympischen Spielen teil, bestritt für die deutsche Nationalmannschaft 99 Länderspiele, in denen er 72 Treffer erzielte, so der Verein.

Bilderstrecke

Markus Egen ist tot: Sein Leben in Bildern

1 von 9 In der Schülermannschaft des EV Füssen war Markus Egen auch Torwart: "Weil's koin anderen g'habt ham", erzählte die spätere Eishockey-Legende einmal schmunzelnd. Bild: Arno Späth, Repro In der Schülermannschaft des EV Füssen war Markus Egen auch Torwart: "Weil's koin anderen g'habt ham", erzählte die spätere Eishockey-Legende einmal schmunzelnd. Bild: Arno Späth, Repro 2 von 9 Verehrt und gefürchtet: Markus Egen (links) war bei seinem Heimatverein EV Füssen eine Bank. Das Foto entstand in der Saison 1952/1953, als der EV Füssen seine zweite Deutsche Meisterschaft feierte. Mit 26:2 Punkten und 134:33 Toren landet der EVF vor dem SC Riessersee (24:4/96:45) auf Platz eins der Oberliga. Bild: Siegfried Schubert Verehrt und gefürchtet: Markus Egen (links) war bei seinem Heimatverein EV Füssen eine Bank. Das Foto entstand in der Saison 1952/1953, als der EV Füssen seine zweite Deutsche Meisterschaft feierte. Mit 26:2 Punkten und 134:33 Toren landet der EVF vor dem SC Riessersee (24:4/96:45) auf Platz eins der Oberliga. Bild: Siegfried Schubert 3 von 9 An den Olympischen Spielen1960 in Squaw Valley nahm Markus Egen (Dritter von links) mit seinen Füssener Teamkollegen teil. Insgesamt stand Egen bei drei Olympischen Spielen (1952, 1956 und 1960) auf dem Eis. Darüber hinaus bestritt er vier Weltmeisterschaften. Höhepunkt war WM-Silber 1953 in der Schweiz. Bild: privat, ohne Honorar An den Olympischen Spielen1960 in Squaw Valley nahm Markus Egen (Dritter von links) mit seinen Füssener Teamkollegen teil. Insgesamt stand Egen bei drei Olympischen Spielen (1952, 1956 und 1960) auf dem Eis. Darüber hinaus bestritt er vier Weltmeisterschaften. Höhepunkt war WM-Silber 1953 in der Schweiz. Bild: privat, ohne Honorar 4 von 9 Zu Egens aktiven Zeit als Spieler wurde noch ohne Helm Eishockey gespielt. Bild: EV Füssen Zu Egens aktiven Zeit als Spieler wurde noch ohne Helm Eishockey gespielt. Bild: EV Füssen 5 von 9 Markus Egen gehörte zu den herausragenden Eishockey-Persönlichkeiten in Deutschland. «Mit großer Betroffenheit und Anteilnahme habe ich am Freitagabend die Nachricht der Familie Egen entgegennehmen müssen. Es macht mich sehr traurig, denn ich persönlich habe Markus sehr verehrt und geschätzt», sagte DEB-Präsident Franz Reindl: Bild: EV Füssen Markus Egen gehörte zu den herausragenden Eishockey-Persönlichkeiten in Deutschland. «Mit großer Betroffenheit und Anteilnahme habe ich am Freitagabend die Nachricht der Familie Egen entgegennehmen müssen. Es macht mich sehr traurig, denn ich persönlich habe Markus sehr verehrt und geschätzt», sagte DEB-Präsident Franz Reindl: Bild: EV Füssen 6 von 9 Im Laufe seines Lebens erhielt Markus Egen zahlreiche Auszeichungen. So wurde in die Hockey Hall of Fame Deutschland aufgenomen. Das Foto zeigt ihn 1965 nach der Ankunft von einer Kanada-Reise. Bild: EV Füssen Im Laufe seines Lebens erhielt Markus Egen zahlreiche Auszeichungen. So wurde in die Hockey Hall of Fame Deutschland aufgenomen. Das Foto zeigt ihn 1965 nach der Ankunft von einer Kanada-Reise. Bild: EV Füssen 7 von 9 Sportlich bis ins hohe Alter: Eishockey-Legende Markus Egen spielte mit 86 Jahren noch drei Mal pro Woche Tennis - hier mit seinem früheren Eishockey-Kameraden Peter Schwimmbeck, ebenfalls vom EVF. Bild: Tobias Schuhwerk Sportlich bis ins hohe Alter: Eishockey-Legende Markus Egen spielte mit 86 Jahren noch drei Mal pro Woche Tennis - hier mit seinem früheren Eishockey-Kameraden Peter Schwimmbeck, ebenfalls vom EVF. Bild: Tobias Schuhwerk 8 von 9 Dem Eishockey blieb er immer verbunden: Markus feierte am 14. September 2017 seinen 90. Geburtstag. Bild: Arno Späth Dem Eishockey blieb er immer verbunden: Markus feierte am 14. September 2017 seinen 90. Geburtstag. Bild: Arno Späth 9 von 9 Im Rahmen der Feierlichkeiten zu 95 Jahren EV Füssen stand Markus Egen 2017 bei einem Heimspiel seines Heimatklubs gegen Passau noch einmal im Blickpunkt. Am 29. Mai 2021 ist das große Allgäuer Eishockey-Idol verstorben. Bild: Benedikt Siegert Im Rahmen der Feierlichkeiten zu 95 Jahren EV Füssen stand Markus Egen 2017 bei einem Heimspiel seines Heimatklubs gegen Passau noch einmal im Blickpunkt. Am 29. Mai 2021 ist das große Allgäuer Eishockey-Idol verstorben. Bild: Benedikt Siegert 1 von 9 In der Schülermannschaft des EV Füssen war Markus Egen auch Torwart: "Weil's koin anderen g'habt ham", erzählte die spätere Eishockey-Legende einmal schmunzelnd. Bild: Arno Späth, Repro In der Schülermannschaft des EV Füssen war Markus Egen auch Torwart: "Weil's koin anderen g'habt ham", erzählte die spätere Eishockey-Legende einmal schmunzelnd. Bild: Arno Späth, Repro

1953 ist Egen mit Deutschland Vize-Weltmeister geworden, die Nationalmannschaft betreute er später auch als Trainer. Für seine Verdienste um das deutsche Eishockey wurde er in die Hall of Fame Deutschlands aufgenommen, schreibt der Verein in dem Sozialen Netzwerk. "Der Eissportverein Füssen drückt den Angehörigen sein Beileid aus und trauert mit ihnen. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren."

Trauer in den Sozialen Netzwerken: "Er war nicht nur ein ganz Großer, er war der Größte!"

Lesen Sie auch

Wie Eishockeystar Ernst Trautwein zum "DDR-Killer" wurde Eishockey

Den Post kommentierten in kurzer Zeit viele Menschen. Sie sprachen den Hinterbliebenen ihr Beileid aus und wünschten für die letzte Reise alles Gute. Ein Nutzer schreibt: "Markus Egen, einer der größten im deutschen Eishockey. Ruhe in Frieden." Und andere: "Eine Deutsche Eishockey-Legende... R.I.P." "Er war nicht nur ein ganz Großer, er war der Größte!"