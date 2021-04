Allgäuer Eishockey-Profis legen Extraschicht im Titelkampf ein

In den Halbfinals der DEL geht es eng zu. Mit Mannheim, Ingolstadt, Berlin und Wolfsburg kämpfen auch Allgäuer um den Titel. Am Freitagabend wird um den Einzug ins Finale gespielt.

29.04.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Eine Extra-Schicht einlegen müssen in den Halbfinals der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) die Adler Mannheim und der ERC Ingolstadt und somit auch die dort aktiven Allgäuer Spieler. Denn Wolfsburg glich am Mittwoch die Serie gegen Mannheim aus, Sebastian Furchner (38/aus Kaufbeuren) überlistete Adler-Goalie Dennis Endras (35/ Sonthofen) zum 1:1, letztlich endete die Partie mit 2:1 nach Verlängerung für die Niedersachsen. Während Armin Wurm (31/Füssen) im Wolfsburger Dress jubelte, ging auch Adler-Stürmer Markus Eisenschmid (26/Marktoberdorf) gesenkten Hauptes vom Eis.

Dennis Endras glänzt mit einer Fangquote von weit über 90 Prozent

Gegentreffer von Allgäuer "Landsleuten" seien dabei keinesfalls erträglicher, sagte Endras nach dem Spiel mit Blick auf Furchner. Stattdessen sprach er von einem „bitteren Gegentor“. Die Adler hätten 40 Minuten gut espielt, erst im dritten Drittel die Dinge schleifen lassen – und seien prompt dafür bestraft worden, sagte der Schlussmann, der derzeit mit einer Fangquote von klar über 90 Prozent glänzt und zuletzt von der Presse hochgelobt wurde. Passend, dass Endras gerade in der wichtigsten Saisonphase seiner Leistung nochmals steigerte. „Ich versuche, nicht so viel zu denken und bin in jedem Spiel motiviert“, sagte er. Und weiter: „Es macht einfach extrem viel Spaß da draußen“.

Tim Wohlgemuth und Hans Detsch sind beim ESV Kaufbeuren groß geworden

Das dürfte dann auch für das entscheidende Spiel drei am Freitag gelten, vor dem Endras eindringlich warnt. Von einer Favoritenrolle seines Teams jedenfalls will er nichts wissen. „Wolfsburg macht das sehr clever, es ist extrem hart gegen sie. Sie spielen unglaublich diszipliniert, das wussten wir aber vorher.“ In einer ähnlichen Situation befinden sich mit Ingolstadt Tim Wohlgemuth und Hans Detsch, die dem Nachwuchs des ESV Kaufbeuuren entstammen. Ein Treffer und eine Torvorlage von Wohlgemuth reichten am Mittwoch nicht, um den Sack gegen die Eisbären aus Berlin vorzeitig zuzumachen. Die Hauptstädter drehten das Match am Schluss zum 3:2 – und so kommt es auch in dieser Serie zum entscheidenden Spiel drei am Freitag.

Im Sommer wechselt Tim Wohlgemuth zu den Mannheimer Adlern

Bis dahin müsse man sich aufrappeln, das Mittwochsspiel analysieren und dann alles rausholen in Berlin, sagte der 21-jährige Stürmer Wohlgemuth. 15 Tore schoss er bis dato in dieser Spielzeit. Die Niederlage vom Mittwoch würde zwar schmerzen, jedoch sei zu erwarten gewesen, dass Ingolstadt auch Niederlagen in den Play-offs erleben werde. „Wir haben das Zeug, den ganzen Weg zu gehen, das Ding nach Hause zu holen“, sagte er. Man sei dabei auf einem guten Weg, ein Stück aber würde eben noch fehlen. Im Falle eines Sieges in Berlin würde den Panthern das Traumfinale winken. Für Wohlgemuth wäre es ein Duell mit der Zukunft, wechselt er doch im Sommer nach Mannheim. „Mannheim ist meine Entscheidung für die Zukunft und nicht für die Gegenwart. Wir müssen uns sowieso auf uns fokussieren“, sagte der Nationalspieler und betont, es sei ihm egal, wer Finalgegner werde. Jeder Gegner sorge für ein Traumfinale, jedes Finale sei etwas Besonderes. „Der Begriff Traumfinale bezieht sich nicht die Konstellation. Für jeden Spieler ist es ein Traum, überhaupt ein Finale zu erreichen, gerade in so einer schwierigen, von Corona geprägten Saison.“

Solche Gedanken brauchen sich der Pfrontener Daniel Fießinger (München) und der frühere Kaufbeurer Nick Latta (Straubing) nicht mehr machen. Sie müssen bereits seit dem Viertelfinale zuschauen.

