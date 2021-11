Allgäuer Eltern fordern strengere Corona-Regeln für Kitas und Kindergärten

Eine Kemptener Initiative setzt sich für PCR-Pool-Tests in Kitas ein. Kinder seien während der Pandemie zu oft vergessen worden. Wie reagiert die Stadt?

„Kinder haben in dieser Pandemie bisher keine Lobby – Familien wurden allzu oft bei den Schutzmaßnahmen vergessen, ihre Belange zu wenig gehört und berücksichtigt“, sagen Elisabeth Jung und Stefanie Koller. Die beiden Mütter aus Kempten haben deswegen eine Initiative ins Leben gerufen, die vor allem Kindergartenkindern eine Stimme geben soll. Sie finden: Die aktuellen Corona-Regeln zum Schutz der Jüngsten gehen nicht weit genug. Mit einer digitalen Unterschriften-Aktion wollen sie daran etwas ändern.

Nur wenige verpflichtende Vorgaben in Kitas

„Anders als für Schulen gibt es für Kindergärten nur wenige verpflichtende Vorgaben seitens der Politik“, sagt Elisabeth Jung. Ihre Kinder sind drei und sechs Jahre alt, sie selbst ist Elternbeiratsvorsitzende des Kinderhauses „Klecks“ in Kempten. „Für Erzieher und Eltern gibt es zum Beispiel eine Maskenpflicht, die Kinder selbst sind aber kaum geschützt“, erläutert die 33-Jährige.

Gerade die Jüngsten hätten während der Pandemie schon viel hinnehmen müssen. Um ihnen möglichst viel Normalität und den Kontakt zu Gleichaltrigen weiter zu ermöglichen, sollten die Kindergärten unbedingt offen bleiben, finden Jung und Koller. Gleichzeitig nehme angesichts der steigenden Infektionszahlen aber auch die Sorge vieler Eltern zu, dass es zu Ansteckungen kommen könnte. „Jetzt ist es wichtig, dass es ein Rahmenkonzept gibt, an das man sich halten kann“, sagt Stefanie Koller, ebenfalls Mutter zweier Kinder. Alles zur Corona-Krise auch im Newsblog der Allgäuer Zeitung.

In einem Brief an Oberbürgermeister Thomas Kiechle schlägt die Initiative „Stimme für Kinder in Kempten“ unter anderem engmaschige PCR-Testungen oder Wangenschnelltests in den Kindergärten vor. Aktuell müssen die Träger der Einrichtungen laut des Bayerischen Sozialministeriums für jedes Kind drei Corona-Tests pro Woche ermöglichen. Bis zur jüngsten Sitzung des bayerischen Kabinetts am Montag waren es lediglich zwei. In der Regel würden dafür Berechtigungsscheine ausgegeben, mit denen die Eltern kostenlose Selbsttest in der Apotheke abholen können. Aber: „Die Kinder sind nicht verpflichtet, entsprechende Selbsttests durchzuführen“, sagt eine Sprecherin des Ministeriums.

Kommunen entscheiden selbst

Laut Jung und Koller nutzen viele die Scheine nicht. Ein Grund dafür sei, dass die Abstriche in der Nase für einige Kinder unangenehm sind. Unter anderem sogenannte Lolli-Tests dagegen wären für die Kleinen einfacher zu handhaben und könnten miteinander im Kindergarten durchgeführt werden. „Der Freistaat unterstützt die Landkreise und kreisfreien Städte bei der Einführung von PCR-Pool-Tests in der Kindertagesbetreuung“ heißt es dazu aus München. Die Kommunen entschieden aber selbst, ob und wo sie PCR-Pool-Tests einführen oder ob sie weiterhin auf Schnelltests setzen.

Oberbürgermeister Kiechle kann die Sorgen der Eltern nachvollziehen, weist aber auch auf organisatorische Schwierigkeiten hin. „Wir haben in Kempten 39 Kitas mit 2500 Kindern, PCR-Tests einzuführen wäre eine riesige logistische Herausforderung.“ Zumal auch die Kapazitäten der Labore berücksichtigt werden müssten, die die Tests auswerten. „Wir glauben, dass Schnelltests durch die Eltern ein probates Mittel sind.“

Lange Wartezeiten für Luftfilter

Neben den Tests setzt die Initiative auch auf Luftfilter und niederschwellige Impfangebote für Eltern und Kita-Mitarbeiter. „Viele kleine Schritte, die einzeln betrachtet nicht perfekt sind, können zusammen zur bestmöglichen Prävention führen“, sagt Jung. In Sachen Luftfilter verweist Kiechle auf lange Wartezeiten für die Geräte und hohe Kosten. „Für Kempten bewegen wir uns hier im mittleren sechsstelligen Bereich.“ Dazu komme, dass sich die Kinder im Kindergarten viel bewegen. „Ich glaube, Lüften ist die bessere Alternative. Zumal auch noch unklar ist, welches Maß an Sicherheit die Filter tatsächlich versprechen.“ Dennoch will er mit den Verantwortlichen der Initiative in den Dialog treten. „Vielleicht gibt es Ansätze, die wir aufgreifen können.“ Auf ein konstruktives Miteinander setzen auch Koller und Jung. Dass es für Kitas seitens der Landesregierung vergleichsweise wenige Vorgaben gibt, könnte laut Kiechle an den damit verbundenen Kosten für den Freistaat liegen.

Eine zentrale Forderung der Initiative, die mittlerweile über 100 Unterschriften gesammelt hat, wurde allerdings bereits umgesetzt: Das Bayerische Kabinett hat entschieden, dass in den Kitas wieder feste Gruppen eingerichtet werden müssen, wenn die Krankenhausampel auf rot steht.