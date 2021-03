Allgäuer erkrankt trotz Impfung an Corona

Ein Mensch, der mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft worden war, ist positiv auf Corona getestet worden. Das sagt das Robert-Koch-Institut dazu.

Im Landkreis Lindau wurde eine Person, die aus beruflichen Gründen eine Impfung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer erhalten hatte, positiv auf die britische Mutation des Corona-Virus getestet. Die Erstimpfung erfolgte nach Angaben des Landratsamts Ende Januar, die Zweitimpfung Mitte Februar.

Die Person weist demnach deutliche Krankheitssymptome auf, muss derzeit jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Um der Sache weiter auf den Grund zu gehen, beteiligt sie sich an einer freiwilligen Studie des Robert-Koch-Instituts (RKI). Aktuell befinden sich alle Kontaktpersonen in Quarantäne. Das Landratsamt machte am Donnerstagabend keine Angaben zu Alter und Geschlecht der Person.

RKI: In Einzelfällen kann es trotz Impfung zu Erkrankungen kommen

Laut RKI bieten die zugelassenen Covid-19-Impfstoffe nach derzeitigem Kenntnisstand eine gute Wirksamkeit, es könne jedoch in Einzelfällen trotz Impfung zu einer Erkrankung kommen. Das Institut geht derzeit davon aus, dass Impfstoffe wie der von Biontech/Pfizer zumindest beim bisher grassierenden Wildtyp des Virus eine Wirksamkeit von bis zu 95 Prozent haben.

Landrat ruft zur Vorsicht auf

Da sich die hochansteckende britische Mutation im Landkreis Lindau derzeit stark ausbreitet, ruft Landrat Elmar Stegmann zur Vorsicht auf: „Nur durch das konsequente Einhalten der Maßnahmen haben wir eine Chance, einen weiteren Anstieg der dritten Welle abzumildern.“ Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes berichteten derzeit von einer „Regelmüdigkeit“ in Bezug auf die Einschränkungen des öffentlichen Lebens.

