Allgäuer Filmemacher Gerhard Baur wird 75 Jahre - Er gewann den „Oskar des Bergfilms“

18.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Er ist Regisseur, Kameramann, Produzent und Extrembergsteiger: Gerhard Baur aus dem Oberallgäuer Sulzberg. Wie wohl kaum ein anderer hat er in den vergangenen Jahrzehnten das Genre „Berg- und Dokumentarfilm“ geprägt. Am Freitag wird der verheiratete Vater von drei erwachsenen Söhnen 75 Jahre alt. Für sein Lebenswerk hatte er 2002 den „Oskar des Bergfilms“ erhalten: Den großen Preis der internationalen Allianz für Bergfilm (IAMF) – eine von etwa 50 internationalen Auszeichnungen, die ihm für seine mehr als 70 Werke zuteilwurden.

In den 1980ern brachte der Gerhard Baur die Tragödie der Eiger-Nordwand in die Kinos

Die Verfilmung der Eiger-Nordwand-Tragödie von 1936 hatte ihn in den 1980er Jahren weltberühmt gemacht. Viele seiner Werke wurden unter anderem im ZDF, in der ARD und im Bayerischen Fernsehen gezeigt. Wiederholungen sind bis heute zu sehen.

Eigentlich hatte der gelernte Maschinenschlosser in den 1960er-Jahren vor, nach der Fachoberschule Ingenieur zu werden. Doch dann kam alles ganz anders. Er drehte bei der Erstbesteigung des „Baur-Dachs“ an der Großen Zinne in den Dolomiten einen Film, der im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Und die Leute vom Fernsehen ermutigten ihn, weiterzumachen. Das tat er – mit großem Erfolg.

Der Filmer aus dem Allgäu konnte so Hobby und Beruf verbinden

Extrembergsteiger Baur konnte so Hobby und Beruf miteinander verbinden. „Das Klettern macht mir immer noch wahnsinnig viel Spaß“, sagt er und berichtet von klassischen Alpin-Klettertouren im oberen Schwierigkeitsgrad – zumeist mit Seilpartnern, die viele Jahre jünger sind als er.

Von Nordkanada nach China und Nepal: Leidenschaft für Berg und Film

Seine Filmarbeit hatte ihn in die ganze Welt geführt. Beispielsweise auf die nordkanadische Inselgruppe Baffin-Island, für sieben Monate nach China oder nach Nepal. Zuletzt hat er sich insbesondere mit Allgäuer Themen beschäftigt – machte unter anderem Filme über den Grünten und die Höfats.

Bei der Recherche hat er viel über Tiere, Pflanzen und andere naturwissenschaftliche Zusammenhänge gelernt: „Wenn man sich mit den Details beschäftigt wird es ungeheuer spannend“, sagt er. Das gilt beispielsweise auch für eine Steinbock-Dokumentation. Da war Baur auf den Spuren der Steinböcke im Sommer wie im Winter wochenlang in den Allgäuer Alpen unterwegs. Damit sich die Tiere an ihn gewöhnen und die Scheu vor Mensch und Kamera ablegen, hatte der Bergfilmer in der Nähe des Steinwilds biwakiert.

Und dann ist da noch eine weitere Leidenschaft: das Höhlenforschen. Viele Jahre lang war Baur mit Freunden im Höllloch unter dem Gottesackerplateau zwischen den Oberstdorfer Bergen und dem Kleinwalsertal unterwegs. Immer neue Gänge hatten sie hier im Laufe der Jahre in dem riesigen unterirdischen Labyrinth entdeckt, vermessen und dokumentiert. (Lesen Sie auch: Filmprofessor organisiert Trickfilmfestival in Marktoberdorf: "Trickfilme sind nicht nur für Kinder")

Tragisches Unglück kommt über die Familie Baur

Der 22. April 2014 war der Tag, der im Leben des Bergfilmers, seiner Frau Margret und der ganzen Familie alles veränderte: Sohn Fridolin, heute 44 Jahre alt, war in der Breitachklamm verunglückt. Bei Filmarbeiten – er war beruflich in die Fußstapfen des Vaters getreten – wurde er von einem umstürzenden Baum getroffen und schwerst verletzt. Seitdem muss er gepflegt werden. „Für jeden kleinen Fortschritt sind wir dankbar“, sagt Baur. Juristische Auseinandersetzungen nach diesem Unglück haben in den vergangenen Jahren viel Energie gekostet. Kraft tankt Baur auch heute noch in der Natur: Bei Radtouren, auch in der näheren Umgebung, geht er auf Entdeckungsreise. Und natürlich beim Klettern.

