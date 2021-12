Allgäuer filmt das Geläut in Kirchen und Kapellen

Benedikt Grammer hat ein ungewöhnliches Hobby: Seine Leidenschaft sind Glocken und ihr Klang. Seine Videos erreichen auf Youtube ein Millionenpublikum.

Süßer die Glocken nie klingen: Für Benedikt Grammer (31) gilt das nicht nur zur Weihnachtszeit. Der gebürtige Wangener ist ganzjährig ihrem Klang erlegen. Seit sieben Jahren filmt er Glockenschläge in Kirchtürmen und Kapellen der Region – und erreicht damit auf der Videoplattform Youtube ein enormes Publikum: Knapp 13 Millionen Aufrufe verzeichnen seine meist exklusiven Aufnahmen. „In meinen Videos sieht man etwas, was man sonst nur hört. Das fasziniert viele Menschen. Selbst wenn es um die eigene Heimatgemeinde geht, erfährt man manchmal noch etwas Neues“, beschreibt der Katholik den überraschenden Erfolg.

Grammer drehte bislang 450 Videos

Der Glocken-Faszination ist der Entwicklungsingenieur seit seiner Kommunionszeit erlegen. Damals, mit neun Jahren, durfte er mit seinen Altersgenossen im Turm der St. Martin-Kirche in Wangen das dortige Glockenschauspiel verfolgen. „Das hat sich für immer bei mir eingebrannt“, erzählt er. 15 Jahre später lud er - „einfach mal so“ - sein erstes Video aus einem Glockenstuhl im Internet hoch. Der Beitrag über das Geläut des Zwiefalter Münsters (Landkreis Reutlingen) wurde mehrere Tausend Mal geklickt. Grammer fühlte sich bestärkt. Seither hat er 450 Glocken-Videos gedreht und seiner Online-Fangemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Dreherlaubnis holt er sich von Pfarrern und Kirchenvertretern vor Ort. Meistens wird er mit offenen Armen empfangen. „Manche Leute verbringen ihr Wochenende auf dem Fußballplatz. Ich steig’ in die Kirchtürme“, sagt er schmunzelnd.

Auch die Geschichte spielt eine Rolle

Doch es ist nicht nur der Klang der Glocken, sondern auch deren Geschichte, die ihn umtreibt. Zu seinen Videos schreibt er historische Daten und Begebenheiten. „Viele wissen zum Beispiel nicht, dass die meisten Glocken im Ersten oder Zweiten Weltkrieges eingezogen wurden. Man hat sie eingeschmolzen und in der Rüstungsindustrie verwendet.“ Erst in den 1950er- und 1960er-Jahren seien Kirchen und Kapellen mit neuen, oftmals opulenten Glocken ausgestattet worden. Bis heute macht ihr Laut Eindruck auf Gläubige und löst Emotionen aus. „Oh toll! Dieses Geläut überzeugt in Klang und Gestaltung der Glocken. Sehr schön“, kommentiert beispielsweise ein Internet-Nutzer ein Video über das Geläut im Turm von St. Nikolaus in Wald (Ostallgäu). Nach einem Kirchenbrand im Jahr 2012 erhielt die Gemeinde knapp zwei Jahre später fünf neue Glocken. Rund 225.000 Menschen haben Grammers Beitrag darüber gesehen.

Sein mit 1.5 Millionen Aufrufen meistgeklickte Youtube-Video entstand im Salzburger Dom, in dem sich mit „Salvator“ die zweitgrößte Glocke Österreichs (nach Pummerin im Wiener Stephansdom) befindet. Als schönsten und prägnantesten Klang empfindet Experte Benedikt Grammer freilich noch immer den Schlag der Festtagsglocke in St. Martin in Wangen. Dort, wo die Faszination für den Glockenschlag in seiner Kindheit begann.

