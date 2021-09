Allgäuer Himalaya-Fan bietet kulinarische Reise zum Dach der Welt

Oberallgäuer Wolfgang Günter macht Appetit auf die vegetarische Küche des Himalaya. In seinem Kochbuch gibt es Rezepte, Infos zu Esskultur und schöne Fotos.

01.09.2021 | Stand: 11:45 Uhr

Wolfgang Günter aus Unterschwarzenberg hat schon oft die Länder des Himalaya bereist. Mitgebracht hat er Filme, Fotos und Berichte über das Leben und die Kultur der Menschen, was sich in Vorträgen und Büchern niederschlug. Nun widmet er sich der (vegetarischen) Kochkunst dieser Region. In einem 270-seitigen Buch mit dem Titel „Die Küche des Himalaya“ unternimmt Günter eine „Kulinarische Reise durch Nepal Tibet, Ladakh und Bhutan“. Klingt exotisch. Aber vor dem Nachkochen der Rezepte braucht niemand Bammel zu haben: Die indische Küche, die ja längst auch auf Allgäuer Herden Einzug gehalten hat, ist eng verwandt. Und die Zutaten, vor allem die vielen Gewürze, bekommt man heutzutage nicht mehr nur in Weltläden und Spezialgeschäften, sondern auch in gut sortierten Supermärkten.