So erlebt Allgäuer FDP-Politiker Stephan Thomae die Verhandlungen im Bundestag

FDP-Abgeordneter Stephan Thomae spricht von „fairen und professionellen Gesprächen“ im Bundetag. Wo er eine Herausforderung für den nächsten Kanzler sieht.

30.10.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Er ist der einzige Politiker aus der Region, der bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin mitwirkt: FDP-Bundestagsabgeordneter Stephan Thomae aus Sulzberg. Die erste Etappe der Gespräche hat der 53-Jährige hinter sich und er ist guter Dinge: „Bisher habe ich die Verhandlungen als sehr fair, professionell und ergebnisorientiert erlebt“, sagte Thomae in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Der Oberallgäuer sitzt in drei Arbeitsgruppen, in denen Politikerinnen und Politiker von SPD, Grünen und FDP über den Koalitionsvertrag verhandeln. Eine dieser Runden leitet Thomae.

Dabei werde nach der Devise vorgegangen, auch strittige Punkte sofort anzusprechen, sagt der Abgeordnete: „Sonst würden wir ja die Streitigkeiten in die Wahlperiode hinein verlagern.“ Thomae ist sich bewusst, dass es bei SPD und Grünen mehr Gemeinsamkeiten gibt als zwischen der FDP und den beiden anderen Parteien: „Wir haben den weitesten Weg.“ Es werde einmal die Kunst des Bundeskanzlers sein, keinem der Koalitionäre den Eindruck zu vermitteln, „dass er stört“. (Lesen Sie auch: Ampel will epidemische Lage beenden - aber keinen "Freedom Day")

Was sich der Allgäuer FDP-Politiker für den Nikolaustag erhofft

Dieses schlechte Gefühl hatte die FDP vor vier Jahren, als sie mit der Union und den Grünen verhandelte. Das Ergebnis ist bekannt: Die Freien Demokraten verweigerten sich einer Jamaika-Koalition. Diesmal soll alles anders sein. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat bereits ein klares Ziel ausgegeben. Er hofft, dass die derzeit noch regierende Große Koalition am Nikolaustag (6. Dezember) Geschichte ist. „Ich halte das für möglich“, sagt Thomae dazu.

Doch zuvor ist noch viel Arbeit zu leisten. Zu Thomaes Aufgaben gehört es, die Arbeitsgruppe „Kinder, Familien, Jugend, Senioren“ zu leiten. Hier gehe es um viele rechtliche Fragen, sagt der Jurist. „Wir reden beispielsweise über neue Formen des Zusammenlebens, hier hat sich gesellschaftlich ja wahnsinnig viel verändert.“ Thomae steht auf dem Standpunkt, dass man den Menschen „größtmögliche Freiheit“ geben sollte, „ihr Leben so zu gestalten, wie sie es möchten“.

Stephan Thomae wirkt in drei Arbeitsgruppen im Bundestag mit

Der Oberallgäuer gehört auch einer Arbeitsgruppe an, in der es um „Flucht, Migration und Integration“ geht. Hier hat er sich zum Ziel gesetzt, eine Politik zu definieren, die humanitären Verpflichtungen ebenso Rechnung trägt wie dem Wunsch nach „Kontrolle und Ordnung“. Die dritte Gruppe, in der Thomae mitwirkt, beschäftigt sich unter anderem mit Bürgerrechten und Innerer Sicherheit. Der FDP-Politiker möchte hier einen „echten Sicherheitsgewinn“ für die Menschen erreichen, ohne sie stärker zu überwachen.

Mehr ist dem Allgäuer Abgeordneten derzeit nicht zu entlocken: Die Verhandlerinnen und Verhandler hätten sich eine „Verschwiegenheitspflicht“ auferlegt, sagt er. „Wir verraten nicht, wann welche Gruppe tagt und wo wir uns treffen. Das verschafft uns die Freiheit, ohne öffentliche Beobachtung inhaltlich zu diskutieren.“

