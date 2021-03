Der Allgäuer Kabarettist und Fasten-Prediger Maxi Schafroth übt schon mal das Sticheln

Der Allgäuer Kabarettist Maxi Schafroth nimmt auf dem Münchner Nockherberg wieder Politiker aufs Korn. Die Arbeit daran bereitet ihm „schelmische Freude“.

03.03.2021 | Stand: 17:56 Uhr

Maxi Schafroth hat sich regelrecht verbarrikadiert. Der Kabarettist aus dem Unterallgäu brütet derzeit in seiner Münchner Wohnung über einer Rede, die vermutlich für Furore sorgen wird: Am morgigen Freitag wird er live im Fernsehen die traditionelle Fastenpredigt zur Starkbierprobe der Paulanerbrauerei auf dem Nockherberg halten. In diesem Jahr freilich geht das Derblecken der Politprominenz ganz anders als sonst über die Bühne: Wenn Schafroth zur satirischen Schelte ansetzt, wird im riesigen Festsaal keine Politikerin, kein Politiker sitzen und mit gequältem Lächeln Richtung Rednerpult blicken. Nur die Kameras des Bayerischen Fernsehens sind aufgebaut und auf den Prediger gerichtet. Wenn es wegen Corona schon keinen Starkbieranstich mit Präsenz-Prosten gibt, sollen die TV-Zuschauer im Freistaat wenigstens nicht aufs Derblecken verzichten müssen.