Zeitgleich online und auf der großen Leindwand: Darauf setzt ein US-Filmverleih. Dabei leiden die Allgäuer Lichtspielhäuser schon unter Corona.

Von Moritz von Laer

07.01.2021 | Stand: 18:40 Uhr

„Matrix 4“, „Dune“ oder „Godzilla vs. Kong“: Einige große Film-Premieren stehen in diesem Jahr an. Doch viele der Blockbuster kommen nicht, wie sonst üblich, erst auf die große Leinwand. Warner Bros. Entertainment (WB), eine der größten Film- und Fernsehgesellschaften der USA, kündigte an, alle Filme zeitgleich in den Kinos und auf dem hauseigenen Streaming-Portal „HBO Max“ zu veröffentlichen. Zunächst nur in den USA. Droht den Allgäuer Kinos in Zukunft Ähnliches?