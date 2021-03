Allgäuer Lehrstellenbörse: Digitale Messe verbucht Rekordzahlen

Die AZ-Lehrstellenbörse fand heuer digital statt. Die Besucher informierten sich im Netz über Firmen und Ausbildungsangebote. So viele Besucher gab es noch nie.

15.03.2021 | Stand: 19:00 Uhr

Die Allgäuer Lehrstellenbörse 2021 hat alle Erwartungen übertroffen: Insgesamt 16 600 Besucher informierten sich im Netz über Branchen, Firmen und Ausbildungsangebote. Die traditionelle Ausbildungsmesse unserer Zeitung fand coronabedingt rein digital statt. Die umfangreichen Angebote der 180 teilnehmenden Unternehmen und Institutionen waren insgesamt acht Tage lang abrufbar.

„Wir sind rundum zufrieden mit dieser Resonanz“, freut sich AZ-Anzeigenleiter Thomas Merz, dessen Team in kurzer Zeit die digitale Version der traditionellen Lehrstellenbörse aus dem Boden gestampft hatte. Am Ende wurden über 16 000 Besucher und 236 000 Seitenaufrufe gezählt. „Das zeigt, wie groß der Informationsbedarf von Schülern und Eltern und wie hochwertig das Angebot war“, sagt Merz.

Digitale Lehrstellenbörse über acht Tage

Anders als bei der Präsenzmesse, zu der in früheren Jahren an einem Samstag bis zu 10 000 Besucher aus der Region kamen, fand die Allgäuer Lehrstellenbörse digital acht Tage lang statt. „Das hat die Besucherzahlen erheblich gesteigert“, berichtet Merz. Das Echo der Aussteller sei überwiegend positiv ausgefallen – in puncto Organisation und Resonanz. Entscheidend für die hohen Besucherzahlen war laut Merz die frühzeitige Einbindung vieler Allgäuer Schulen. Auch ein Berufs-Info-Katalog wurde (gedruckt und digital) aufgelegt. „Wichtig war außerdem die gezielte Ansprache in sozialen Netzwerken, das hat viele Jugendliche zum Reinklicken motiviert.“

Einen ähnlichen Effekt erhofft sich Merz für die Berufsinfomesse Lindau/Westallgäu, die AZ und IHK am 24. April veranstalten. Und 2022? Da wünschen sich Zeitung und viele Unternehmen wieder eine Lehrstellenbörse in Präsenzform. „Zusätzlich wird es aber auch ein digitales Angebot geben“, sagt Merz: „Die Zukunft ist hybrid.“

Der Berufs-Info-Katalog im Netz: www.all-in.de/lehrstellenbörse

Lesen Sie auch