Allgäuer Spezialitäten: Das hat es mit Weißlacker, Seele und Co. auf sich

Der Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben möchte Verbrauchern Spezialitäten aus der Region schmackhaft machen. So werden Weißlacker und Seele hergestellt.

16.01.2022 | Stand: 04:59 Uhr

Wie ist der Weißlacker entstanden? Und aus welchen Zutaten besteht eine Seele? Diese und viele weitere Fragen zu traditionellen Lebensmitteln und Rezepten aus der Region will der Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben den Verbrauchern beantworten. „Food Heritage“ – zu deutsch kulinarisches Erbe – heißt das neue Projekt des Verbandes, in dessen Rahmen eben das geschehen soll. „Das Projekt wird vom Bayerischen Wirtschaftsministerium für die Dauer von einem Jahr gefördert“, sagt Projektleiterin Ramona Riederer. Vor allem über Soziale Medien und Printprodukte sollen die Informationen sowohl an Touristen als auch an Einheimische herangetragen werden.