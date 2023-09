„Ich han vergesse, wo mei Auto schtohd“: Was man an einem Tag am Allgäu Airport erlebt

In diesem Jahr soll am Allgäu-Airport die Marke von 2,4 Millionen Passagieren erreicht werden. Nicht nur in den Ferien herrscht Trubel. Ein Streifzug.

06.09.2023 | Stand: 18:42 Uhr

Für einen Künstler wäre es eine spannende Aufgabe: Wer an einem Ferientag die Laufwege aller Menschen auf dem Allgäu Airport nachmalen würde, hätte am Abend ein höchst abstraktes Gemälde. Es wuselt und wimmelt vor und in der Eingangshalle. Und immer wieder kommt es zu kleineren und größeren Dramen: Eine Frau versucht verzweifelt trotz verpasstem Boarding, einen Platz im Flugzeug zu ergattern. Ein Kleinkind schreit in einer Warteschlange. Derweil hastet ein Rentner kurz nach der Landung seines Fliegers auf einen Mitarbeiter zu: „Kenned Sie mir helfe?“, sagt der schwäbelnde Senior mit einem Parkticket in der Hand: „Ich han vergesse, wo mei Auto schtohd.“

