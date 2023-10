Mit über 40.000 Stimmen: Das Allgäu ist die beste Urlaubsregion in Deutschland

Das Online-Magazin Travelbook kürt das Allgäu zur besten Urlaubsregion Deutschlands. Was die Preisverleiher über die Region zu sagen haben.

12.10.2023 | Stand: 16:59 Uhr

Urlaub in Deutschland erfreute sich schon während der Corona-Pandemie einiger Beliebtheit, schon damals kamen deutlich mehr Urlauber ins Allgäu. Und anscheinend liegt die Region weiter im Trend. Denn das Online-Reisemagazin Travelbook hat das Allgäu bei der jüngsten Award-Show zur besten Urlaubsregion in Deutschland gewählt.

Besonders bei diesem Preis ist, dass die Leserinnen und Leser des Magazins den Preisträger in dieser Kategorie - der besten Urlaubsregion in Deutschland - selbst wählen durften. Auf Instagram und Facebook wurden 200.000 Follower und Abonnenten nach den besten Urlaubsregionen in Deutschland gefragt. Daraus entwickelte die Redaktion des Magazins eine Abstimmung für Leserinnen und Leser, die 16 Regionen umfasste. Nachdem diese nach drei Wochen beendet wurde, standen in einer weiteren Abstimmungsrunde nur noch fünf Regionen zur Auswahl. Mit 40.000 Stimmen wurde dann das Allgäu mit einem Award in der Kategorie "Beste Urlaubsregion in Deutschland" ausgezeichnet.

Beste Urlaubsregion Deutschlands: 40.000 Leserinnen und Leser stimmten für das Allgäu

Simone Zehnpfennig, Pressesprecherin der Allgäu GmbH, nahm bei der Preisverleihung die Trophäe entgegen und betonte: „Wir freuen uns, dass 40.000 Menschen das Allgäu wertschätzen. Unser Dank gilt daher all jenen, die tagtäglich das Urlaubsversprechen erfüllen.“

Dass es den Leserinnen und Lesern im Allgäu gut gefällt, konnten die beiden Co-Redaktionsleiterinnen von Travelbook Susanne Resch und Angelika Pickardt gut nachvollziehen. Pickardt schilderte: "Hohe Berge, tiefe Täler, schneebedeckte Gipfel im Winter und blühende Bergwiesen im Sommer - das Allgäu hat mehr als verdient gewonnen." Neben der diversen und in jeder Jahreszeit spektakulären Landschaft dürfe man auch die charmanten Dörfer und das Schloss Neuschwanstein nicht vergessen. Und auch einen Geheimtipp für den nächsten Besuch in Immenstadt gab Simone Zehnpfennig noch zum Besten: „Ich empfehle euch die Lädine im Allgäu. Hier könnt ihr gemütlich auf einem Segelschiff sitzen und anschließend das glasklare Wasser genießen.“

Diese vier Regionen wurden ebenfalls ausgezeichnet

Die Urlaubsregion Allgäu war aber nicht die einzige, die bei der Award-Show mit einem Preis gewürdigt wurde. Im Gegensatz zu der Publikumsentscheidung, entschied in den anderen Kategorien eine neunköpfige Expertenjury. So wurde das Tessin mit seinen klaren Seen und seinen lebhaften Städten zu der Region gewählt, in der man am besten seinen Wellnessurlaub verbringen kann. Die beste Region für einen Abenteuerurlaub befindet sich hingegen ganz weit weg: Big Island, die größte Insel der hawaiianischen Inselkette, eigne sich für verschiedenste Abenteuerprogramme an Land und im Wasser. Als beste Kulturstadt wurde Cartagena, eine Hafenstadt in Kolumbien, ausgezeichnet.

Alle bereits erwähnten Länder hat der Däne Torbjørn C. Pedersen bereits bereist - und das ganz ohne in ein Flugzeug zu steigen: Er erhielt die Auszeichnung "Travelbook Persönlichkeit 2023". Der Däne bereiste als erster Mensch ohne Flugzeug alle Länder der Erde und stellte damit einen Weltrekord auf. An seiner zehn Jahre langen Reise ließ er mit seinem Blog "Once Upon a Saga" und auf Instagram tausende Menschen teilhaben.

Das Allgäu taucht in Rankings immer wieder auf

Das Magazin Travelbook, das zum Axel-Springer-Konzern gehört, ist nicht das erste Online-Reisemagazin, das dem Allgäu besondere Bedeutung beimisst. Auch von kommunal.de wurden die 50 beliebtesten Urlaubsorte ermittelt und unter diesen befinden sich fünf Allgäuer Gemeinden. Im bayernweiten Vergleich landet Füssen auf Platz eins, wenn es darum geht, welche Kleinstadt am meisten vom Tourismus profitiert und, wie vom Reiseportal Travelcircus ermittelt, welche die fotogenste Kleinstadt sei.

Auch bei den Übernachtungsmöglichkeiten schneidet das Allgäu gut ab. Laut dem Bewertungsportal camping.info ist Via Claudia Camping in Lechbruck am See einer der besten Campingplätze Europas.

Ebenfalls zu erwähnen sei, dass sich unter den elf spektakulärsten Wasserfällen drei im Allgäu befinden, so das Reportermagazin GEO. Die Buchenegger Wasserfälle, die Scheidegger Wasserfälle und der Lechfall landen auf der Liste. Auch Indoor-Aktivitäten im Allgäu erhalten positive Resonanz: Laut Travelcircus ist die Therme Bad Wörishofen die zweitbeste Therme Deutschlands.