Das macht den besten Azubis der Allgäuer Hotels an ihrer Arbeit Spaß

Beim Allgäu-Azubi-Award werden die besten Lehrlinge der Allgäuer Hotel- und Gastrobranche ausgezeichnet. Warum das Interesse an den Ausbildungen wieder steigt.

24.07.2023 | Stand: 19:54 Uhr

Die 18 besten Lehrlinge in Hotellerie und Gastronomie haben sich im Hotel Oberstdorf getroffen, um ihre Auszeichnung mit dem „Allgäu-Azubi-Award“ zu feiern. Dieser wird jährlich von der Hotelkooperation „ Allgäu Top-Hotels & Allgäu Hotels“ verliehen, der 80 Betriebe aus der Region angehören. Mit der Auszeichnung will der Verbund den Nachwuchs in der Branche fördern und eine zusätzliche Motivation schaffen.

Die Zeugnisbesten in den fünf Kategorien Hotelkauffrau, Hotelfachmann, Köchin, Restaurantfachmann und Kauffrau für Tourismus und Freizeit erhalten neben dem Award noch Reisepreise in Höhe von insgesamt 10.000 Euro. Diese sollen ihnen die Gelegenheit bieten, die Hotellerie- und Gastronomiebranche auch außerhalb des Allgäus zu erkunden.

Kim König (26) kam für ihre Ausbildung ins Allgäu

Grundlage für die Leistungsbewertung waren die Abschlussprüfungen in den Berufsschulen. Sie bestehen aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Hotelfachfrau Kim König etwa musste unter anderem eine Idee entwickeln, wie Verliebte einen Valentinstag im Hotel verbringen können. In einem Verkaufsgespräch musste sie dann Kunden für dieses Angebot gewinnen.

Mit Erfolg: Kim König erhielt die Auszeichnung – und zwar in der Kategorie Hotelfachfrau. Die 26-Jährige stammt aus dem Raum Ulm und kam nach einem Bachelor-Studium für ihre Ausbildung ins Allgäu. Im Hotel König Ludwig in Schwangau hat sie unter anderem in der Küche, im Spa-Bereich, an der Rezeption und in der Housekeeping-Abteilung gearbeitet, die unter anderem für die Reinigung verschiedener Bereiche zuständig ist. (Auch interessant: Fehlendes Personal in Hotels und Gaststätten: So soll die Ausbildung modernisiert werden)

Kontakt mit Kunden bessert die Laune

König habe „keinen Tag bereut“, dass sie sich für die Ausbildung entschieden hatte. Am besten gefallen habe ihr der tägliche Kontakt mit den Kunden: „Egal mit welcher Laune man ins Hotel kommt, man kommt immer mit guter Laune raus.“

Die Betreuung der Stammgäste und das ständige Kennenlernen neuer Menschen habe ihr großen Spaß gemacht. König hält das Berufsfeld für sicher und lobt die vielen Weiterbildungsmöglichkeiten in der Branche. Nun kehrt sie „mit einem weinenden Auge“ in ihre Heimat in der Nähe von Ulm zurück und hat dort schon eine Stelle in einem Restaurant gefunden.

Zahl der Azubis im Tourismus steigt

„Dass so viele junge Menschen den Beruf ergreifen, ist das richtige Signal“, sagt Magdalena Sturm, Direktorin des Hotels Oberstdorf. 20 Prozent mehr junge Menschen als im Vorjahr hätten eine Ausbildung in Hotellerie und Gastronomie begonnen, so Sybille Wiedenmann, Geschäftsführerin der Allgäu Top-Hotels. „Im Tourismus bist du wer, von Anfang an“, sagt Wiedenmann. Neue Berufsbilder und steigende Bezahlung würden der Branche Rückenwind geben.

Lesen Sie auch: Neuer Master-Studiengang in Kempten - Das muss im Tourismus passieren

Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner des "Allgäu-Azubi-Award" 2023:

Hotelkauffrau/-mann: 1. Platz: Pia Schwarz; 2. Platz: Michael Kracker, Theresa Hodrus und Nora Tischendorf

1. Platz: Pia Schwarz; 2. Platz: Michael Kracker, Theresa Hodrus und Nora Tischendorf Hotelfachfrau/-mann: 1. Platz: Katherina Walk, Virginia Krieg, Francine Hanning, Julian Fliegel und Kim König

1. Platz: Katherina Walk, Virginia Krieg, Francine Hanning, Julian Fliegel und Kim König Köchin/Koch: 1. Platz: Anna Bilger; 2. Platz: Benjamin Kretzschmar: 3. Platz: Ulrich Speiser

1. Platz: Anna Bilger; 2. Platz: Benjamin Kretzschmar: 3. Platz: Ulrich Speiser Restaurantfachfrau: 1. Platz: Isabella Höfert; 2. Platz: Chaterine Nababan; 3. Platz: Ronja Kuhn

1. Platz: Isabella Höfert; 2. Platz: Chaterine Nababan; 3. Platz: Ronja Kuhn Kauffrau für Tourismus und Freizeit: 1.Platz: Marita Zech; 2. Platz: Hanna La Donna Egner; 3. Platz: Lisa Simon

"Allgäu-Azubi-Award" 2022: „Kein Ausbildungsjahrgang hatte es jemals so schwer" - Azubis der Allgäu Top Hotels mit Bestnoten