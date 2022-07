Allgäu Classics 2.0: Besondere Oldtimer rollen am Samstag durchs Allgäu

46 Oldtimer rollen derzeit bei den „Allgäu Classics 2.0“ durch die Region zwischen Bodensee, Allgäu und Tirol. Hier sind sie am Samstag zu sehen.

46 Klassiker der Automobilgeschichte rollen derzeit bei den „ Allgäu Classics 2.0“ durch die Region zwischen Bodensee, Allgäu und Tirol.

Allgäu Classics: Sogar Teilnehmer aus Norddeutschland dabei

Die Allgäu Classics haben inzwischen Strahlkraft weit über die Region hinaus. „Zwei Teilnehmer kamen diesmal aus Hamburg“, sagt Girlich. Für ihn ist das Motto: „Jeder, wie er kann. Jede, wie sie mag. Aber vor allem: alle zusammen.“

Zu den spektakulärsten Autos zählt ein Chrysler 65 Sport, Baujahr 1928. Am Steuer sitzen Barbara und Andreas Dünkel aus Stuttgart. Ein Blickfang ist auch der Porsche 356 B, Baujahr 1961, von Katrin und Michael Macht aus Hopfen am See.

Die Oldtimer und ihre Fahrer gastieren seit Donnerstag im Panoramahotel Oberjoch. Am Freitag ging es nach Wasserburg am Bodensee. Am Samstag tourt die Gruppe dann weiter durch das Ostallgäu bis nach Berwang in Tirol.

Teilnehmer der Oldtimer-Ausfahrt starten ein Mischwald-Projekt

Erstmals im Programm der Oldtimer-Tour integriert ist ein Umweltprojekt. „Wir sind uns der Verantwortung gegenüber den nachfolgenden Generationen bewusst und wollen einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten“, erklärt Organisator Matthias Girlich den Hintergrund. Deshalb wird ein Wald bei Memhölz im Oberallgäu gepflanzt. Dort wohnt Hans-Peter Gaukler, der die Oldtimer-Ausfahrten seit dem Jahr 2011 organisiert hatte.

