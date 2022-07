Kottern gegen Memmingen: Heute Abend steigt das Allgäu-Derby in der Bayernliga

Heute stehen sich die beiden ranghöchsten Allgäuer Mannschaften im Bayernliga-Derby gegenüber. Hier gibt es alle aktuellen Infos zu Kottern gegen Memmingen.

15.07.2022 | Stand: 18:37 Uhr

Die beiden ranghöchsten Allgäuer Fußballclubs treffen heute zum ersten Mal seit 19 Jahren in einem Liga-Pflichtspiel aufeinander. Regionalliga-Absteiger FC Memmingen reist zum TSV Kottern. Anpfiff in der Abt-Arena in Kempten ist um 18.30 Uhr. Hier finden Sie aktuelle Eindrücke und Infos vom Derby sowie den Spielbericht nach Abpfiff.

Update 18.30 Uhr: Anpriff in Kottern

Schiedsrichter Tobias Wittmann hat die Partie angepfiffen. Die Tribüne ist proppenvoll, auch rund um den Platz stehen die Zuschauer dicht gedrängt. Mike Feneberg, Sportlicher Leiter beim TSV Kottern, sagte unser Redaktion kurz vor Spielbeginn: „Ich gehe davon aus, dass unser Team von Anfang an volle Pulle geht und früh pressen will.“ Die sommerlichen Temperaturen sind seiner Meinung nach kein Problem: „Es ist schon gut warm da unten, aber ist kühlt mittlerweile schon ein bisschen ab.“

Mit diesen Aufstellungen starten die Mannschaften ins Allgäu-Derby

Es ist angerichtet in der Abt-Arena in Kempten-Sankt Mang. Schlangen vor den Kassenhäuschen, Fußball-Traumwetter und ein Rasen – schöner als in Wimbledon. Jetzt warten alle gespannt auf den Anpfiff des Bayernliga-Eröffnungsspiels zwischen dem TSV Kottern und dem FC Memmingen. Um 18.30 Uhr geht’s los.

Inzwischen sind auch die Aufstellungen bekannt. Überraschendes ist dabei nicht dabei. Beim FC Memmingen steht Neuzugang Mathias Bauer von den FCA-A-Junioren nicht auf der Liste. Die Freigabe vom Verband ist noch nicht erteilt.

Das ist die Aufstellung des TSV Kottern:

Emre Sahin

Filip Dobras

Matthias Jocham

Fatlind Vezaj

Nico Beutel

Tim Buchmann

Marco Miller

Philipp Wujewitsch

Kim Paschek

Marco Schad

Christopher Duchardt

Das ist die Aufstellung des FC Memmingen:

Martin Gruber

Nicolai Brugger

Flemming Schug

Pascal Maier

David Mihajlovic

Dominik Stroh-Engel

Oktay Leyla

David Remiger

Matthias Moser

Micha Bareis

Fabian Lutz

Gleich wird’s offiziell: Die Musikkapelle Durach hat schon Aufstellung genommen und wird in Kürze die Bayern-Hymne spielen.

Der neue Präsident des Bayerischen Fußballverbandes, Christoph Kern, und Bayernliga-Spielleiter Andreas Mayländer lobten in ihren Grußworten den tollen und festlichen Rahmen in Kottern und hofften, dass „die Zuschauer voll auf ihre Kosten kommen“ und ein „richtig tolles Spiel“ sehen.

TSV Kottern - FC Memmingen: Allgäu Derby in der Bayernliga-Süd

20 Minuten vor dem Anpfiff füllt sich die Abt-Arena in Kempten. Die Mannschaften machen sich auf dem Platz warm für das Derby.

Der Gastgeber rechnet mit voller Kulisse zum Derby: 2500 Menschen sollen am Freitagabend in der Abt-Arena das Fußballspiel verfolgen. Mit welcher Aufstellung die beiden Mannschaften mutmaßlich spielen werden, erfahren Sie hier.