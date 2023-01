Das können Sie dieses Wochenende im Allgäu unternehmen

Vinzenz Geiger beim Weltcup in Oberstdorf, "Django 3000" in Memmingen oder Narrensprung in Tannheim: Das ist los am ersten Februarwochenende im Allgäu.

31.01.2023 | Stand: 15:49 Uhr

Sportlich, winterlich und närrisch: So lässt sich das erste Februarwochenende wohl am besten zusammenfassen. In Oberstdorf findet ein Weltcup in der Nordischen Kombination statt, in Tannheim sind die Narren unterwegs und in Wangen duellieren sich zwei Profiboxer. Das und mehr können Sie am Wochenende im Allgäu unternehmen.

Veranstaltungstipps aus der Redaktion auf einen Blick:

Nordische Kombination in Oberstdorf

Narrensprung in Tannheim

Bayerische Folkrockband "Django 3000" in Memmingen

Oberstdorfer Winterfest

Profiboxen in Wangen im Allgäu

Abendrodeln in Fischen

Nordische Kombination in Oberstdorf

Dieses Wochenende (3. bis 5. Februar) hält die Nordische Kombination Einzug im Oberallgäu. In der WM-Skisprung Arena Oberstdorf und im Langlaufstadion Ried kämpfen die Kombinierer unter anderem um die "German Trophy". Auch die lokalen Skisportler Julian Schmid und Vinzenz Geiger werden dabei sein.

Wer das live erleben möchte, kann sich freuen: Für alle Wettkämpfe des Weltcups in Oberstdorf 2023 gibt es noch Tickets. (Stand 31. Januar) Nur auf einen sonst sehr beliebten Teil des Weltcups müssen Zuschauer dieses Jahr verzichten.

Nordische Kombination live im TV und Stream: Neben Vinzenz Geiger starten noch drei weitere Allgäuer Sportler an diesem Wochenende in den Weltcup der Nordischen Kombinierer. Bild: Tom Weller, dpa (Archivbild)

Fasnet 2023: Narrensprung in Tannheim mit anschließender Party

Am Samstag (4. Februar) geht es weiter mit der närrischen Zeit in Tannheim. Der traditionelle Narrensprung findet um 14 Uhr mit 33 Gruppen in wilden Kostümen statt. Danach gibt es eine Narrenparty im Zelt sowie Kaffee und Kuchen im Dorfgemeinschaftshaus. Welche Narrensprünge, Faschingsumzüge, Bälle und Partys im Kreis Unterallgäu noch geboten sind, erfahren Sie hier.

So ging es beim Narrensprung in Tannheim im Februar 2012 zu. Bild: Uwe Hirt (Archivbild)

"Django 3000" - Unplugged 2023 in Memmingen

Am Freitag, 3. Februar und am Samstag, 4. Februar bringt die bayerische Folkrockband "Django 3000" um 20 Uhr ihren "Gypsysound" ins Antonierhaus nach Memmingen. Im Zuge ihrer "Unplugged Tour" treten die vier Musiker nun im Allgäu auf. Die Karten für Freitag sind schon ausverkauft, für Samstag sind aber noch Tickets für etwa 35 Euro zu haben.

Wer "Django 3000" in Memmingen verpasst, die Band aber trotzdem gerne sehen möchte, hat am 28. April die nächste Chance. Dann spielen die Musiker auf dem Go to Gö Festival in Görisried (Landkreis Ostallgäu).

Oberstdorfer Winterfest: Glühwein, Live-Bands und Party

Sie vermissen schon die Allgäuer Weihnachtsmärkte? Dann kann ein Besuch beim Oberstdorfer Winterfest vielleicht trösten. Sowohl am Freitag, 3. Februar als auch Samstag, 4. Februar gibt es im Kurpark "Oberstdorf Haus" Glühwein, Allgäuer Schmankerl und Live-Musik.

Am Freitag legt ab 18 Uhr "Starzlachschwung" auf, einen Tag später heizt "KÄS and ROLL" das Haus ein. Um 21 Uhr öffnet dann auch die längste Outdoor-Bar des Allgäus. Außerdem gibt es wie jedes Wochenende Ballonglühen.

Ausgelassene Stimmung und Party-Feeling auf dem Oberstdorfer Winterfest am 25. Januar 2020. Bild: Günter Jansen

Profiboxen in Wangen im Allgäu

Box-Fans aufgepasst: Am Samstag, 4. Februar stehen in Wangen im Allgäu zwei Profiboxer im Ring. Der Hauptkampf zwischen Lokalmatador Timo Schwarzkopf und dem ehemaligen Weltmeister Miguel Vázquez aus Mexiko soll das Highlight des Abends sein. Los geht es von 19 Uhr in der Argensporthalle. Karten gibt es ab 30 Euro zu kaufen.

Timo Schwarzkopf (rechts) bei der Boxing Fightnight 2021. Bild: Florian Wolf // Shakral Photography

Abendrodeln in Fischen

Am Freitag, 3. Dezember gibt es in Fischen (Landkreis Oberallgäu) eine sportliche Abendaktivität für die ganze Familie. Am Stinesser können Allgäuer von 17.30 bis 20 Uhr Abendrodeln. Der Verleih von Schlitten befindet sich vor Ort. Alle Teilnehmenden werden mit dem Schlepplift den Hang hinaufgezogen. Anmelden können Sie sich hier.

Die sechs Jahre alte Gesa Drust ist gemeinsam mit ihrer Mutter und einem Rodel-Bob am Breitenberg bei Pfronten im Ostallgäu unterwegs. Bild: Benedikt Siegert