Overtourism und B12-Ausbau: So stellt sich die Allgäu GmbH Lösungen vor

Thomas Kiechle, Aufsichtsratschef der Allgäu GmbH, äußert sich mit seiner Vorgängerin Maria Zinnecker zum Tempolimit und den Sorgen um kleine Krankenhäuser.

17.10.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Auch nach über 20 Jahren kennt nicht jeder in der Region die Allgäu GmbH. Warum ist dieser Verbund für die Region wichtig?

Zinnecker: Wir werden bundesweit beneidet um diesen Zusammenschluss von Politik, Wirtschaft und Tourismus. Wir sind als Region gut aufgestellt und treten gemeinsam auf.

Kiechle: Dieser Zusammenhalt im Allgäu ist ein Schatz, den es zu bewahren gilt und den wir weiter ausbauen müssen. Das ist kein Selbstläufer. Zu unseren Aufgaben gehört es, den Blick auch von außen aufs Allgäu zu lenken.

Wäre es aus diesem Blickwinkel heraus nicht besser gewesen, bei der Gebietsreform 1972 gleich einen Landkreis Allgäu zu bilden?

Zinnecker: Das wäre natürlich eine ganz große Nummer, administrativ aber kaum zu bewältigen.

Kiechle: Wir gehen ja auch so die Schritte zu einer noch engeren Zusammenarbeit. Es gibt zum Beispiel die Sparkasse Allgäu oder den Klinikverbund, der Kempten, das Ober- und Unterallgäu umfasst.

Stichwort Kliniken: Auch im Allgäu wird befürchtet, dass die geplante Krankenhaus-Reform vor allem kleineren Häusern schaden wird. Welche Rolle will die Allgäu GmbH bei dieser Debatte spielen?

Kiechle: Ja, es gibt Tendenzen bei dieser Reform, die uns hellhörig machen. Das Ziel des Bundes ist bekanntlich eine starke Zentrierung auf die Unikliniken. Die Kunst wird hier sein, die notwendige Versorgung auch auf dem Land sicherzustellen. Wir stehen bei den Kliniken auch deshalb vor einer Riesen-Herausforderung, weil die Unterfinanzierung der Häuser sehr zugenommen hat.

Wie kann man für die Menschen die besten Lösungen erreichen?

Kiechle: Wir müssen den Mut zu Veränderungen haben. Das heißt, es kann nicht mehr überall die heutigen Angebote geben. Auch bei diesem Thema ist es Aufgabe der Allgäu GmbH, Menschen und Institutionen zusammen zu bringen. Das ist die Voraussetzung für jede gemeinsame Entwicklung. Wir haben eine super Voraussetzung, um uns weiter gut zu entwickeln. Das Allgäu ist ein absolut positiv besetzter Begriff, im Grunde ein Sehnsuchtsort für viele Menschen. Bei uns ist nichts gespielt, wir sind authentisch. Die Kühe stehen nicht als Folklore auf der Wiese wie in anderen Regionen der Welt. Um diesen Charakter zu bewahren, müssen wir uns beispielsweise Gedanken machen, wo und wie wir Gewerbegebiete ausweisen. Und wir müssen über die Grenzen der Belastbarkeit diskutieren.

Bleiben wir bei Belastungen: Manche Allgäuer klagen über ein Übermaß an Touristen in der Region. Inzwischen läuft eine Reihe von Projekten zur Besucherlenkung. Wie wirksam sind sie?

Zinnecker: Wir haben 2021 ein Mobilitätskonzept fürs Allgäu auf den Weg gebracht mit einer Vielzahl von Maßnahmen, die aber nur gemeinsam mit den Kommunen und anderen Partnern umgesetzt werden können. Als Sofortmaßnahme sind wir zum Beispiel mit einem digitalen Parkraum-Management gestartet, um besser steuern und lenken zu können. Dafür gibt es Fördergeld des Freistaats. Drei Viertel der Anträge dafür kommen aus dem Allgäu, vor allem für Parkplätze an Hotspots im Ober- und Ostallgäu. Wichtig ist dabei die Verknüpfung der Daten, um diese für den Besucher abrufbar zu machen. Die Digitalisierung ist bayernweit angelaufen, aber wir sind noch nicht am Ziel.

Neben Schloss Neuschwanstein (linkes Bild) gibt es im Allgäu zahlreiche weitere Urlauber-Attraktionen. Manche Einheimische klagen über zu viel Tourismus, doch diese Diskussion möchte die Allgäu GmbH nicht führen. Bild: Ralf Lienert

Brauchen wir nur eine bessere Verteilung der Gäste oder sollten insgesamt weniger Touristen ins Allgäu kommen?

Kiechle: Wir haben in der Pandemie gesehen, wie schnell sich die Wirklichkeit verändern kann. Niemand weiß, was in Zukunft auf uns zukommt. Ich denke, wir dürfen dankbar für jeden sein, der hier Urlaub macht. Und es geht um Nachhaltigkeit. Hier haben wir die dauerhafte Aufgabe, im Umgang mit der Natur und unseren Ressourcen immer noch besser zu werden. Mit guten touristischen Angeboten kann man auch die Lebensqualität der Einheimischen stärken.

Venedig wird fünf Euro Eintritt von seinen Gästen verlangen. Ist das für Sie völliger Blödsinn oder ein Thema, über das man auch bei uns nachdenken sollte?

Kiechle: Für Venedig kann ich das nachvollziehen, fürs Allgäu sehe ich das überhaupt nicht. Das muss zur jeweiligen Region passen.

Es gibt Tourismus-Regionen, die Urlaubern sogar einen finanziellen Bonus bieten. Ein Thema auch fürs Allgäu?

Kiechle: Das ist absolut vorstellbar. Es gibt einzelne Hotels, die so etwas bereits machen. Allerdings funktioniert das nur, wenn der Gast in einer akzeptablen Zeit und komfortabel anreisen kann.

Auch der Allgäu Airport ist mit dem Ziel angetreten, den Tourismus in der Region zu stärken. Die Gäste sollten mit dem Flugzeug im Unterallgäu landen und dann in den südlichen Teil der Region fahren. Das passiert aber selten. Sind Sie mit der jetzigen Situation einverstanden?

Kiechle: Wir haben mit der Anbindung an den ÖPNV eine große Aufgabe vor uns. Wer Skifahren will und ins Allgäu kommt, hätte mit dem Flughafen einen guten Ausgangspunkt. Aber zu diesem Thema noch ein zweiter Gedanke: Ich stehe uneingeschränkt zum Memminger Flughafen, weil er notwendig und richtig ist. Er vermeidet Verkehr zu den großen Airports und verbindet durch den Schwerpunkt Osteuropa viele Beschäftigte im Allgäu mit ihrer Heimat. Der Flugverkehr wird ökologischer werden, mit synthetisch erzeugten Kraftstoffen. Und jüngst ist in Kempten-Durach ein batteriebetriebenes Sportflugzeug gelandet, das zweieinhalb Stunden in der Luft bleiben kann.

Zinnecker: Noch ein Wort zur vorher thematisierten Overtourismus-Debatte: Wir sollten als Allgäuer froh sein, dass unsere Region so gut besucht wird. Denn wir haben während Corona erlebt, was alles am Boden liegt, als der Tourismus stark eingeschränkt war – bis hin zum Dienstleister und Einzelhandel. Beispiel Schwangau, als Hotspot bekannt: Da sagt mir der Bürgermeister, dass es in Ordnung ist, so wie es ist. Alle sind froh, dass die Gäste wieder da sind.

Wie kann man mehr Gäste und Einheimische von der Straße auf die Schiene bringen? Wie müsste sich das Bahnangebot im Allgäu verändern?

Kiechle: Die großen Defizite fallen uns allen gleich ein: Unpünktlichkeit der Züge, schlechte Direktverbindungen nach München und so weiter. Und im ländlichen Bereich fehlt es natürlich an Infrastruktur. Aber man muss auch anerkennen, dass Dinge in Gang gebracht wurden. Etwa die Planung für die Elektrifizierung der Illertalbahn von Ulm über Kempten bis Oberstdorf. Bei Bahn und ÖPNV ist die Erwartung der Menschen, dass etwas vorangeht, erheblich gewachsen.

Wann wird der erste Elektro-Zug nach Oberstdorf fahren?

Kiechle (lacht): 2034, vielleicht 2035. Niemand darf da einen falschen Eindruck vermitteln: Bei einem solchen Projekt sind zehn Jahre schnell vorbei. Zinnecker: Den Bahnverkehr im ganzen Allgäu zu elektrifizieren, wäre ideal, aber wegen der Kosten ist das nicht machbar. Darum setzen wir auf die Kombination von Elektrifizierung, Batterietechnik und Wasserstoff. Im Jahr 2015 hieß es noch, dass Batterien und Wasserstoff fürs Allgäu wegen der hügeligen Landschaft nicht infrage kommen. Inzwischen ist die Technik weiter fortgeschritten. Ab 2024 läuft ein Testbetrieb zwischen Füssen und Augsburg.

Lassen Sie uns über den B12-Ausbau zwischen Buchloe und Kempten sprechen. Kritiker monieren lautstark, das Vorhaben sei überdimensioniert. Von den Befürwortern der aktuellen Planung ist dagegen fast nichts zu hören. Wie ist die Sicht der Allgäu GmbH?

Kiechle: Der B12-Ausbau ist richtig und notwendig. Und die jetzigen Pläne kommen ja nicht von ungefähr, sondern basieren auf einem Regelwerk des Bundes. Wenn wir die Planung heute anders machen wollten, dann würde die rechtliche Voraussetzung fehlen und das ganze Projekt würde zerschlagen. Und zwar für viele, viele Jahre, da bin ich mir sicher. Man darf bei diesem Thema auch die Verkehrssicherheit nicht außer Acht lassen. Die Unfallstatistiken mit mehreren Toten pro Jahr zeigen eindeutig, dass die B12 in jetziger Form eine gefährliche Strecke ist.

Der Allgäu-GmbH-Aufsichtsratschef Thomas Kiechle hat ein Bekenntnis zum Ausbau der B12 abgegeben. Bild: Matthias Becker

Mit welchem Tempo sind Sie am liebsten auf der Autobahn unterwegs?

Kiechle: Ich bin entgegen der Haltung meiner Partei für ein Tempolimit. Ich fahre im Durchschnitt 120 oder 130 km/h. Ein Tempolimit von 130 wäre für mich sinnvoll.

Zinnecker: Mir ist der Verkehrsfluss wichtig - dann hätte ich kein Problem mit einem Limit von 130 km/h.

Ein Dauerbrenner ist auch bei uns der zunehmende Arbeitskräftemangel. Hat die Allgäu GmbH eine Idee, wie man diesem massiven Problem begegnen kann?

Zinnecker: Es gibt Ausbildungsmessen und Kampagnen, mit denen wir an die jungen Menschen rankommen. Auch die Unternehmen machen Leuten zunehmend besondere Angebote, von der Erstattung der Fahrtkosten bis zu Gesundheitsprojekten. Es ist mittlerweile eine Gemeinschaftsaufgabe aller Gesellschaftsbereiche. Wir brauchen ausländische Fachkräfte. Leider dauern Arbeitsgenehmigungen immer noch zu lang.

Das Arbeitskräfte-Problem wird durch den Mangel an bezahlbaren Wohnungen noch verschärft. Müssen die Kommunen wieder stärker als Bauherren auftreten?

Kiechle: Das kann man nur mit Ja beantworten. Bezahlbarer Wohnraum ist sicher ein Schlüssel. Das müssen Wirtschaft und Kommunen gemeinsam angehen. Mitarbeiterhäuser, wie es sie häufig nach dem Krieg gab, werden ein Thema sein. Zum Beispiel für Pflegekräfte, da gibt es auch schon Projekte in der Region. Allerdings müssen die übertriebenen Bau-Standards weg, man muss die Menschen machen lassen. Durch Brandschutz, Barrierethemen und energetische Vorgaben sind wir zum teuren Bauen verdammt. Die Lage ist dramatisch, da müssen wir vieles hinterfragen.

Wie groß ist der Einfluss der Allgäu GmbH in München oder Berlin – wie intensiv können Sie auf die Interessen der Region aufmerksam machen? Besteht bei einer eher defensiven Haltung, wie sie etwa in der Corona-Hochphase der Fall war, nicht die Gefahr, mit seinen Anliegen unterzugehen?

Kiechle: Ja, wer gehört werden will, muss auch deutlich formulieren. Das genannte Beispiel halte ich allerdings für unpassend, weil in der Pandemie mit viel Unwissenheit schwierige Probleme bewältigt werden mussten, und wir trotzdem gut durch die Krise gekommen sind. Eher ist es wichtig, das jetzt nicht ad acta zu legen, sondern die eigenen Fehleinschätzungen zu sehen – gerade bei der Kommunikation. Viele Menschen haben sich nicht gut mitgenommen gefühlt.

Zinnecker: Ich behaupte, dass wir gerade mit der Staatsregierung München in einem sehr intensiven und zielführenden Austausch stehen. Kiechle: Es bekommt nicht immer der Laute Recht. Manches geht besser, wenn es still vollzogen wird.