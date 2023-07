Mülltonne gestohlen, Zaun abgeflext, Notruf gestört: Diese Meldungen lösen Kopfschütteln aus

Immer wieder gibt es im Allgäu auch kuriose Polizeimeldungen, die meist Kopfschütteln auslösen. An diesem Freitag sind es besonders viele. Eine Übersicht.

07.07.2023 | Stand: 13:39 Uhr

Die ein oder andere Polizeimeldung aus dem Allgäu löst auch in unserer Redaktion Kopfschütteln aus oder sorgt für einen kleinen Schmunzler. Was geht einem zum Beispiel durch den Kopf, wenn man eine Mülltonne klaut? Über diese kuriosen Polizeimeldungen berichtete die Polizei am Freitag.

Bereits Ende Juni hat ein Unbekannter die gelbe Tonne aus einer Hofeinfahrt in Stetten im Unterallgäu gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Die Polizei Mindelheim sucht Zeugen, Telefonnummer: 08261/7685-0.

Blutdruckmessgerät aus Praxis in Immenstadt gestohlen

Ein Unbekannter hat ein Blutdruckmessgerät aus einer Arztpraxis in Immenstadt gestohlen. Laut Polizei befand sich das Gerät in einem unverschlossenen Schrank im Eingangsbereich der Praxis. Auch in diesem Fall sucht die Polizei Immenstadt Zeugenhinweise, Telefonnummer: 08323/96100.

In Buchloe hat eine betrunkene Frau am Donnerstagabend den Polizeinotruf gestört. Die 59-Jährige rief mehrmals den Notruf, befand sich allerdings nicht in einer Notlage. Die Polizei warnte sie eindringlich, dies zu lassen. Andernfalls hätte ihr Polizeigewahrsam gedroht. Außerdem läuft nun ein Strafverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen gegen die Buchloerin.

Buchloe: Zaun in Jengen angeflext

In Jengen bei Buchloe hat ein Unbekannter zwischen Dienstag und Donnerstag ein Element des Stabmattenzauns eines Wohnanwesens im Pappelweg aufgeflext. Es entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Die Polizei Buchloe bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08241/9690-0.

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in den mit Mauern umgebenen und außerhalb der Besuchszeiten abgeschlossenen Bereich des Klostergartens des Kloster Irsee (Kreis Ostallgäu) eingebrochen. Dort stießen sie eine Skulptur vom Sockel. Das Kunstwerk wurde beim Aufprall auf den Boden zerkratzt. Die Polizei Kaufbeuren sucht nach Hinweisen, Zeugen können sich telefonisch unter 08341/933-0 melden.

