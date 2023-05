Ist einkaufen nächste Woche im Allgäu trotz Streiks im Einzelhandel möglich?

Gibt es nächste Woche Brot, Käse und Gemüse während des Warnstreiks im Einzelhandel zu kaufen? Diese Geschäfte im Allgäu nehmen an der Aktion teil.

09.05.2023 | Stand: 12:04 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat am Montag Warnstreiks im Einzelhandel in Bayern angekündigt. Eine erste große Aktion soll in der nächsten Woche stattfinden, berichtet die dpa. Am Montag fand der Auftakt für die Tarifverhandlungen statt. Arbeitgeber boten den 320.000 Beschäftigten eine Lohnerhöhung in Schritten von insgesamt fünf Prozent bei zwei Jahren Laufzeit sowie 1000 Euro Einmalzahlung an. Verdi fordert hingegen bei einem Jahr Laufzeit 2,50 Euro mehr Stundenlohn, mindestens aber 13,50 Euro Stundenlohn.

Das ist nächste Woche zum Warnstreik des Einzelhandels im Allgäu geplant

"Im ganzen Allgäu wird es Streiks geben", sagt Werner Röll, Bezirksgeschäftsführer der Gewerkschaft Verdi. Manuea Kern, Gewerkschaftssekretärin im Bereich Handel, ergänzt, dass es nach dem ersten Tag der Tarifverhandlung von den Arbeitgebern kein vernünftiges Angebot gegeben habe. Darum werden nächste Woche sechs Busse mit je 40 Personen aus dem Allgäu zur Großkundgebung der Handelsbeschäftigten nach Nürnberg auf den Kornmarkt fahren. Einige regionale Unternehmen mit gewerkschaftlichen Strukturen nehmen nach Angaben von Kern am Streik teil, wie zum Beispiel Rewe, Feneberg, H&M, Zara und auch Galeria Karstadt Kaufhof.

Können Allgäuer am Streiktag einkaufen?

Große Sorgen um Lebensmittel müssen sich die Menschen im Allgäu aber nicht machen. "So schlimm wird es nicht werden", sagt Röll. Es werde nicht die gesamte Belegschaft streiken, sagt Karn. Sie gehe nicht von Schließungen von Geschäften am Streiktag aus. Ausnahme: "Bei Galeria bin ich mir nicht ganz sicher", sagt Karn. Womöglich werde das Unternehmen während des Streiks schließen.

