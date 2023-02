Allgäuer Polizei erwartet viel Verkehr zum Start der Ferien - schon mehrere Staus auf A7

Auch wenn die Faschingsferien nur eine Woche dauern, nutzen einige Allgäuer die Zeit, um in den Urlaub zu fahren. Die Polizei erwartet viel Verkehr.

18.02.2023

Am ersten Wochenende der beginnenden Faschingsferien rechnet die Polizei mit viel Verkehr – „vor allem in Richtung Berge“, sagt Polizeisprecherin Isabel Schreck. Besonders auf Autobahnen und Straßen, die in die Skigebiete führen, sei teilweise auch mit Staus zu rechnen.

„Hier bietet es sich sicherlich an, etwas früher als geplant loszufahren“, sagt Schreck. Am Freitag allerdings sei die Lage vergleichsweise ruhig geblieben: Es habe weder mehr Verkehr noch mehr Unfälle als üblich gegeben. Auch fürs Wochenende geht die Polizei davon aus, das Aufkommen in der Region mit dem regulären Streifendienst bewältigen zu können.

Verkehr im Allgäu: Mehrere Staus am Samstagvormittag auf A7

Schon am Samstagmorgen zeichnete sich ab, dass die Prognose der Polizei eintreffen wird. Gegen 10.30 Uhr staute sich der Verkehr auf der A7 Richtung Füssen am Grenztunnel auf etwa drei Kilometer Länge. Die Polizei gab den Zeitverlust auf etwa 11 Minuten an.

Und auch nördlich von Memmingen staut sich der Verkehr am Samstagvormittag. Rund elf Kilometer Stau gab es zwischen Senden und Illertissen. Der Zeitverlust beläuft sich hier laut Bayerninfo.de auf etwa 35 Minuten.

Am Autobahnkreuz Memmingen stockt der Verkehr am Samstagvormittag gegen 11.20 Uhr in Fahrtrichtung Ulm auf einer Länge von etwa sechs Kilometern. Hier müssen Autofahrer etwa 20 Minuten mehr Zeit einplanen.

