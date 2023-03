Im Allgäu gab es zuletzt so viele Kirchenaustritte wie nie zuvor

In keinem Jahr kehrten so viele Menschen der katholischen oder evangelischen Kirche im Allgäu den Rücken wie 2022. Welche Konsequenzen hat das für ihr Angebot?

05.03.2023 | Stand: 17:58 Uhr

Auf Wiedersehen statt Grüß Gott: Immer mehr Allgäuerinnen und Allgäuer treten aus der katholischen oder der evangelischen Kirche aus. Damit steigt speziell in den Städten die Zahl der Konfessionslosen an. Gleichzeitig wird in den Kirchen diskutiert, ob bisherige Angebote aufrechterhalten werden können, wenn die Einnahmen aus der Kirchensteuer wegbrechen. „Wenn sich die Zahl der Kirchenmitglieder weiter reduziert, muss die Kirche ihr Angebot zwangsläufig verändern“, sagt die Memminger Dekanin Claudia Schieder.

