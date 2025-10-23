Für diese Hütte in den Allgäuer Alpen werden neue Pächter gesucht

Arbeiten umringt von hohen Gipfeln und mit bester Aussicht: Was für viele nach einem Traum klingt, könnte für Bergbegeisterte jetzt wahr werden, denn die Sektion Kempten-Immenstadt des Deutschen Alpenvereins (DAV) sucht nach neuen Pächtern für die Tannheimer Hütte.

Neue Pächter für die Tannheimer Hütte gesucht - ab wann?

Bereits ab der kommenden Saison im Jahr 2026 könnten die neuen Pächter loslegen. Die Tannheimer Hütte liegt oberhalb von Nesselwängle auf 1713 Meter. Von der Gemeinde im Tannheimer Tal erreicht man sie zu Fuß in etwa zwei Stunden. Nicht weit entfernt sind die Gipfel des Gimpel und der Roten Flüh.

Bisher wurde die Tannheimer Hütte von Andrea Walch und Dietmar Köhlbichler betrieben. Das Paar kann auf langjährige Hüttenerfahrung zurückblicken und betrieb unter anderem auch schon die Bad Kissinger Hütte über eine Zeitspanne von 22 Jahren.

Wie viele Schlafplätze hat die Tannheimer Hütte?

Die Tannheimer Hütte verfügt über 22 Schlafplätze, im Jahr 2023 wurde der alte Bau abgerissen, im Sommer 2024 wurde die neue Tannheimer Hütte eröffnet. „Die Hütte verfügt über Talstrom, eine Abwasserleitung und wird mittels einer für den Werksverkehr zugelassenen Materialseilbahn versorgt. Die Hütte ist von Anfang Mai bis Ende Oktober geöffnet“, heißt es auf der Website der Sektion.

Icon vergrößern Abendstimmung: Blick auf das Gimpelhaus von der Tannheimer Hütte aus. Foto: Leonie Küthmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Abendstimmung: Blick auf das Gimpelhaus von der Tannheimer Hütte aus. Foto: Leonie Küthmann

Diese Aufgaben hat der neue Pächter der Tannheimer Hütte

Neben den Übernachtungsgästen spiele auch die Gastronomie eine große Rolle auf der Hütte, heißt es auf der Seite der Sektion. Künftige Pächterinnen und Pächter sollten daher unter anderem gastronomische Erfahrung mitbringen. Gefragt sind aber auch:

Begeisterung für die Beherbergung und Betreuung von Gästen

Handwerkliches Geschick

Unternehmerisches Denken und Handeln

Freude am Umgang mit Menschen und eine ausgeprägte Servicebereitschaft

Freundliches und sicheres Auftreten

Hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Selbständigkeit

Idealerweise bergsteigerische Erfahrung

Idealerweise Erfahrung bei der Bewirtschaftung einer Alpenvereinshütte

Identifikation mit den Werten des Alpenvereins und den Zielen der Sektion

Folgende Aufgaben erwarten einen neuen Hüttenwirt oder eine neue Hüttenwirtin:

Bewirtschaftung einer neuen und modernen Alpenvereinshütte

Gastronomische Betreuung der Gäste

Betreuung des Übernachtungsbetriebes inklusive der Reservierungen

Betreuung des Gebäudes sowie der technischen Anlagen inklusive Durchführung einfacher Reparaturen

Vertretung der Sektion bei Treffen und Veranstaltungen in der Region