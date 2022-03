Allgäuer Autoren verlieren ihre Heimat: Der Brack-Verlag in Altusried schließt

Der Brack-Verlag in Altusried hört auf. Geschäftsführer Perauer nennt persönliche und betriebliche Gründe. Autoren fragen sich, wo sie künftig publizieren.

Den Brack-Verlag in Altusried gibt es nicht mehr. Bereits zum Jahresende habe er seine verlegerische Tätigkeit eingestellt, bestätigt Sebastian Perauer, der als Schwiegersohn des Verlagsgründers Franz Brack die Geschäfte vor neun Jahren übernommen hatte. Für das Ende des Brack-Verlags, der sich auf Kalender sowie Heimat- und Mundartbücher konzentrierte, gebe es eine Reihe von persönlichen und betrieblichen Gründen, sagt Perauer. Ins Detail möchte er nicht gehen. „Dieser Schritt ist mir nicht leicht gefallen“, versichert er. Autorinnen und Autoren wie Waltraud Mair (Bidingen), Johanna Hofbauer (Oberthingau), Max Adolf ( Sonthofen), Gerald Schwabe (Immenstadt) oder Georg Ried (Blonhofen) müssen sich nun neue Verleger suchen oder ihre Bücher im Eigenverlag herausbringen.

Die beliebten Kalender gibt es künftig im Hephaistos-Verlag Immenstadt

Die Nachfrage nach Mundart- und Heimatbüchern sei in den vergangenen Jahren gesunken, erklärt Sebastian Perauer. Das Leseverhalten vor allem von jungen Menschen habe sich geändert; sie wendeten sich immer mehr Online-Angeboten zu, und Corona habe für die Digitalisierung wie ein Katalysator gewirkt. Deshalb kämen für die Sparte der Heimat- und Mundartbücher immer weniger Leser nach. Die beiden Bücher, die nach wie vor stark gefragt waren, nämlich der Allgäuer Heimatkalender und Steinhausers Kempter Kalender, gibt künftig der Hephaistos-Verlag in Immenstadt heraus. Das freut Perauer. „Diese beiden Werke waren für uns immer eine Herzensangelegenheit.“ Ähnliche Worte wählt Claudia Schöwe, zuständige Redakteurin für die beiden Bücher bei Hephaistos: „Als Regionalverlag liegen uns diese beiden Publikationen sehr am Herzen. Sie sind seit Jahrzehnten beliebt und werden viel gelesen.“ Schöwe arbeitet bereits an den Ausgaben für 2023. Konzept und Aussehen werden gleich bleiben, verspricht sie. Die Ausgaben für 2022 sind derzeit noch über die Internetseite des Brack-Verlags zu beziehen.

Bald nach Gründung des Verlags boomte der Markt für Heimat- und Mundartbücher

Vor genau 30 Jahren startete der Verlag, erklärt Willi Wöhrle, der lange Jahre für Programm und Vertrieb zuständig war. Der Altusrieder Franz Brack übernahm damals (Mundart-)Autoren und ihre Bücher vom Allgäuer Zeitungsverlag. Schon wenige Jahre später setzte ein regelrechter Boom ein. Die Bücher von Waltraud Mair, Georg Ried und ihren Kolleginnen und Kollegen wurden zehntausendfach gekauft.

Nach dem Ende des Brack-Verlags müssen sich die Autoren nun neu orientieren. Egal mit wem man spricht: Alle bedauern das Aus. „Es war ein netter kleiner Verlag“, sagt Johanna Hofbauer aus Oberthingau. „Schade dass es ihn nicht mehr gibt.“

Die meisten Brack-Autorinnen und -Autoren kauften Restbestände ihrer Bücher heraus, um sie künftig selbst anzubieten, etwa bei Lesungen. Sie alle stehen zudem vor der Frage, wo sie ihre Publikationen künftig verlegen. Gerald Schwabe, der bei Brack elf Bildbände und zwei Wanderführer veröffentlichte, hat sich schon entschieden: Seine brandneuen Wanderführer „Leichte Wanderungen“ (Ober- und Ostallgäu) hat er im Eigenverlag herausgebracht; seine Bücher möchte er künftig selbst vertreiben. Dasselbe macht Georg Ried mit seinem Band „Oh, du schöne Weihnachtszeit“.

Waltraud Mair und Johanna Hofbauer dagegen überlegen noch, was sie tun sollen. Beide haben neue, unveröffentlichte Texte in der Schublade liegen.

„Die Themen sind abgegrast“, sagt Autor Georg Ried aus Blonhofen

Dabei stellt sich allen die Frage, ob Heimatbücher, speziell im Dialekt, noch gefragt sind oder die Nachfrage tatsächlich zurückgeht. Georg Ried etwa beobachtet ein nachlassendes Interesse. „Die Themen sind abgegrast, es ist alles gesagt. Neue Themen zu finden ist schwer.“ Waltraud Mair dagegen sieht die Lage optimistischer. Vor der Pandemie habe sie kein Nachlassen der Nachfrage feststellen können, erklärt sie. Und als sie neulich die erste Lesung nach zwei Jahren Pause hatte, kamen statt der erwarteten 80 Besucher 200. „Das Interesse ist nach wie vor da“, sagt sie. „Auch bei jungen Leuten.“