Alarmstufe (B)rot - so steht es um die Allgäuer Bäcker

Im Allgäu gibt es über 100 Bäckereien. Doch wie lange noch? Viele Betriebe blicken mit Sorgen in die Zukunft. Manche reduzieren Öffnungszeiten und Sortiment.

11.12.2022 | Stand: 18:21 Uhr

Der Duft von frischen Semmeln und Brezen beim Bäcker um die Ecke: Daran erfreuen sich täglich viele Allgäuerinnen und Allgäuer – genau wie am vielfältigen Sortiment in den über 100 Bäckereien in der Region. Doch was selbstverständlich zu sein scheint, ist mancherorts bedroht. „Viele Betriebe blicken wegen Energiekrise und Personalnöten mit Sorge auf das nächste Jahr. Noch halten alle durch. Die Frage ist allerdings, wie lange geht das gut?“, sagt Johann Baldauf, Obermeister der Bäckerinnung Allgäu.

