Allgäuer Bauexperten sehen de Bau-Ziel der Regierung schwarz

Ziel der Bundesregierung ist es, in Deutschland 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen. Doch das ist kaum umsetzbar, sagen Allgäuer Baugenossenschaftler.

13.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Es ist ein ambitioniertes Ziel der Bundesregierung: 400.000 neue Wohnungen sollen in Deutschland jährlich gebaut werden, davon 100.000 Sozialwohnungen – also staatlich geförderte Bauten. Doch an der Umsetzung hapert es, berichten Allgäuer Bauunternehmen. Viel mehr noch: Die Ankündigung von Bauministerin Klara Geywitz (SPD) könnte sich als „Luftnummer“ entpuppen, befürchtet Markus Sonntag. Anstatt mehr werde heuer sogar weniger gebaut. Sonntag muss es wissen. Er ist Vorstand der Siebendächer Baugenossenschaft in Memmingen. Und gerade Genossenschaften hätten es sich zur Aufgabe gemacht, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

