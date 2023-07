Die Bierbranche strauchelt - doch diese Allgäuer Brauerei macht sogar Gewinn

Mit Eigenmarken stemmt sich eine Allgäuer Traditionsbrauerei gegen den Deutschland-Trend. Wie viel darf eigentlich eine Kiste Bier kosten?

07.07.2023 | Stand: 07:23 Uhr

Der Bierabsatz sank deutschlandweit wegen der Corona-Pandemie. 2022 zog der Umsatz wieder an – um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zu den Gewinnern gehörte mit einem Plus von über 14 Prozent das Allgäuer Brauhaus mit Hauptsitz in Kempten und Braubetrieb in Marktoberdorf. Diese Nachricht haben Aufsichtsrat und Vorstand bei der Hauptversammlung verkündet.

