"Bunte Reise über den Regenbogen" - Kemptener Dragqueen Vicky Voyage tritt erstmals auf Kemptener Bühne auf

Mit Vicky Voyage und anderen Darstellenden aus der Szene kommt Drag erstmals ins Stadttheater. Bislang ist die Kunstform im Allgäu eher wenig vertreten.

21.12.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Es wirkt wie Zauberei, wenn sich der 34-jährige Kemptener in die Kunstfigur Vicky Voyage verwandelt. Eine Illusion, scheinbar geschaffen aus Kunstnägeln, Schminke, bunten Kleidern und einer großen Perücke. Doch hinter dem Auftritt als Dragqueen steckt viel mehr. „Für mich geht es darum, sich selbst zu verwirklichen, aber auch zu provozieren und so die Zusehenden dazu anzuregen, über das eigene Sein nachzudenken“, sagt Vicky Voyage.

Die Reise zu ihrem eigenen Charakter als Künstlerin zwischen Geschlechterklischees begann 2018 beim Christopher Street Day in München. Seitdem tanzte Vicky Voyage auf Bühnen in Münchner Szenelokalen, begrüßte schwule, lesbische oder trans Menschen bei der „Allgäu Pride“ in Kaufbeuren. Nun bringt sie gemeinsam mit anderen Darstellenden ihr neues Programm „Drag Voyage“ am Donnerstag, 5. Januar, erstmals ins Kemptener Stadttheater. Die Dragqueen sagt: „Wir wollen zeigen, dass Drag kein Fasching ist. Es ist Kunst, es ist politisch, es ist kulturell, und vor allem unterhält es.“

So verwandelt sich der Kemptener in die Kunstfigur Vicky Voyage

Wer bin ich, wenn ich auf der Bühne stehe? Mit dieser Frage beginne jeder Auftritt. Hinter der Kunstfigur Vicky Voyage verbirgt sich ein junger Mann, der in Kempten aufgewachsen ist. Der 34-jährige Maschinenbauingenieur lebt seit dem Studium in München. Für seine so gar nicht ins bürgerliche Muster passende Kunst fehle manchem die Akzeptanz, deshalb ist es ihm lieber, wenn sein richtiger Name nicht in der Zeitung steht, auch zum Schutz seiner Familie. Er liebt die Berge, verbringt gern Zeit beim Wandern und Skifahren, umgibt sich mit Freunden und Familie. Vieles davon spiegele sich auch in seinem Auftreten als Dragqueen wieder, sagt er: „Ich bin ohnehin eher extrovertiert. Als Vicky Voyage bin ich aber lauter, mutiger und auch glamouröser.“

Drag als Kunstform bedeutet das überspitzte Spiel mit traditionellen Geschlechterrollen. Eine der wohl bekanntesten Dragqueens Deutschlands ist die Hamburgerin Olivia Jones. Auch der Kemptener eignet sich im Drag eher weibliche Züge an. Schminkt sein kantiges Kinn weicher, lässt seine Augenbrauen mit Klebestift und Puder verschwinden, um sein Gesicht mit Lidschatten und Lippenstift neu zu formen. Schaumstoffkissen in der Strumpfhose schaffen an den Hüften ein Gegengewicht zu seinen breiten Schultern. Doch das müsse nicht immer so aussehen. Und nicht immer stecke hinter einer Dragqueen ein Mann, erklärt Vicky Voyage. „Wir wollen Schubladen aufbrechen. Es gibt auch Frauen, die Dragqueens sind, aber ebenso welche, die sich als Dragking eher maskulin gelesene Züge aneignen.“

Darstellende wollen Geschlechterklischees aufbrechen - auch Opersängerin gehört zum Ensemble

Wenn die neun Künstlerinnen und Künstler im Januar in Kempten auf der Bühne stehen, dann geht es aber nicht nur ums Aussehen. Lipsync, Akrobatik, Kabarett, Tanz, Elemente aus dem Burlesque – sogar eine Opernsängerin gehört zum Ensemble. Die niederländische Sopranistin Jessey-Joy Spronk wird bei „Drag Voyage“ zum ersten Mal in ihr Alter Ego Jess Johnson schlüpfen. Wie genau das aussehen wird, sei auch für Vicky Voyage noch eine Überraschung. „Ich werde Jess vorher noch einmal in Berlin, wo sie wohnt, besuchen und dann schauen wir, was Drag für sie bedeutet.“

Vicky Voyage wird an diesem Abend – passend zum Titel der Show – die Rolle der Reiseleiterin einnehmen. „Eine bunte Reise über den Regenbogen“, soll es ihr zufolge geben. Mit Halts in den Tiroler Alpen, der Wiener Unterwelt, Bolivien oder fernen Galaxien geben die Darstellenden Einblicke in ihre Lebenswelten. Auch das Publikum soll mitmachen. Mit Zuhören und Klatschen allein sei es nicht getan, sagt Vicky Voyage. „Ziel ist es, dass jeder seinen rechten und linken Sitznachbarn kennenlernt. Und dass jeder mit diesem Gemeinschaftsgefühl, dass wir auf der Bühne leben, und einem Lächeln nach Hause geht.“

Vor dem Auftritt in ihrer Heimatstadt Kempten ist Vicky Voyage besonders aufgeregt

Für Vicky Voyage wird mit der Heimkehr auf eine Kemptener Bühne ein lange gehegter Traum wahr. Dass die Stadt die Veranstaltung finanziell unterstütze und sich lokale Sponsoren wie die Bäckerei Wipper fanden, freut die Dragqueen besonders. „Das zeigt mir, dass diese Stadt bereit ist für eine Dragshow.“ Heraus aus der Großstadt, rein in eine ländlich geprägte Region. Heraus aus Szenelokalen, auf die große Bühne eines Theaters – der Auftritt in Kempten ist auch mit Herausforderungen verbunden. Ebenso sei Vicky Voyage auf Reaktionen von Familie und Jugendfreunden gespannt. Aber freudig gespannt, sagt sie.