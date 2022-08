Allgäuer Festwoche in Kempten: Wann wird bei Unwetter geräumt?

Am Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst Starkregen im Allgäu. Auch die Festwoche in Kempten ist betroffen. Zweimal wurde das Gelände schon geräumt.

19.08.2022 | Stand: 15:43 Uhr

Zweimal musste das Gelände der Allgäuer Festwoche in Kempten 2022 bereits geräumt werden, wegen Unwetters und Starkregen und zur Sicherheit der Gäste. "Bitte verlassen Sie umgehend das Gelände", dröhnte es am Donnerstag aus den Lautsprechern. Und auch für das kommende Wochenende prognostizieren Wetterexperten Regen im Allgäu. Für Festwochengänger ist daher umso wichtiger, zu wissen: Ab wann wird geräumt? Wie läuft das eigentlich ab? Und wie wahrscheinlich ist eine Räumung der Festwoche am Wochenende?

Allgäuer Festwoche in Kempten 2022: Wann und wie wird bei Unwetter geräumt

Die Verantwortlichen der Allgäuer Festwoche stehen in ständigem Austausch mit einem zuständigen Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD), der das Wetter in der Region permanent im Blick hat, berichtet Daniel Schlatter, Sicherheitsberater der Kemptener Festwoche . Am Donnerstag seien die Prognosen so gewesen, "dass wir räumen mussten" - da habe es keinen Handlungsspielraum mehr gegeben.

Bei der Räumung am Donnerstag spricht Schlatter von einer sogenannten Blauräumung, bei der sich die erwartete Gefahr zumindest nicht ganz bewahrheitet hat. Daher sei das Fest auch nicht beendet, sondern lediglich unterbrochen worden, sagt der Sicherheitsberater. "Es kamen danach auch wieder zahlreiche Besucher aufs Gelände. Das Wetter in Kempten ist teils ziemlich speziell."

Das ist die größte Gefahr bei einem Unwetter auf der Festwoche

Lesen Sie auch

Unwetter im Allgäu DWD warnt vor Starkregen und Hochwasser in Teilen des Allgäus - damit rechnen die Zuständigen

Ist eine potentielle Gewitterfront erkannt - am meisten Gefahr bergen dabei Blitzschläge - und die Entscheidung zur Räumung gefallen, haben Fahrgeschäfte wie das Riesenrad Priorität Nummer eins, erklärt Schlatter. "Die werden zuerst geräumt, oft sind dort auch Kinder." Als nächstes folgt der Stadtpark. Auf dem Festgelände ist bei Unwetter mit herunterfallenden Ästen zu rechnen - Schlatter spricht von einer "Sekundärgefahr" - weswegen die Besucher geordnet, aber doch flugs den Gefahrenbereich verlassen müssen. Deswegen wird auch der Zugang zum Gelände auf der Nordseite im Bereich der Bäume gesperrt. Auf der Festwochen-Homepage warnen die Veranstalter ebenfalls vor Unwetter.

Dürfen Besucherinnen und Besucher trotz Räumung im Bierzelt bleiben?

Priorität drei hat das Festzelt. Dort können die Gäste auch bei stärkerem Wind und Regen weiter feiern. Auch ist der Festzeltbereich mit einer Blitzsicherung ausgestattet; doch wenn das Risiko für Gewitter nach Rücksprache mit dem DWD als für zu hoch eingeschätzt wird, ist auch da Schluss. "Spätestens, wenn der Donner zu hören ist, herrscht akute Blitzgefahr", sagt Schlatter. "Wir müssen der Lage immer einen Schritt voraus sein."

So läuft die Räumung in Kempten ab

Aber wie bekommen die Gäste in Kempten eigentlich mit, dass das Gelände geräumt werden muss? "Zum Einen informiert ein Moderator auf der Bühne Besucher darüber", sagt der Sicherheitsberater. "Außerdem gibt es Lautsprecherdurchsagen, mit denen wir die Leute darauf hinweisen." Zu guter Letzt setzen die Securities und das Ordnungsamt die Maßnahmen durch. "Da ist es mir lieber, die Leute trinken ein Bier weniger und gehen dafür gesund nach Hause."

So ist das Wetter aktuell im Allgäu.

Bilderstrecke

Allgäuer Festwoche 2022: Lichterfest im Zeichen des Friedens

1 von 7 2 von 7 3 von 7 4 von 7 5 von 7 6 von 7 7 von 7 Das Lichterfest mit Kleinfeuerwerk im Stadtpark zog auch in diesem Jahr Tausende Besucher auf die Allgäuer Festwoche. Bild: Ralf Lienert Das Lichterfest mit Kleinfeuerwerk im Stadtpark zog auch in diesem Jahr Tausende Besucher auf die Allgäuer Festwoche. Bild: Ralf Lienert 1 von 7 71. Allgäuer Festwoche in Kempten - Lichterfest mit Kleinfeuerwerk - tausende Lichterbecher - Motiv Frieden - zwei Herzen Bild: Ralf Lienert 71. Allgäuer Festwoche in Kempten - Lichterfest mit Kleinfeuerwerk - tausende Lichterbecher - Motiv Frieden - zwei Herzen Bild: Ralf Lienert

Das rät der Sicherheitsberater der Allgäuer Festwoche Besuchern

Wer sich also am Wochenende auf den Weg nach Kempten zur Allgäuer Festwoche macht, dem rät Schlatter, sich vorab schlau zu machen. Von zuhause aus könne eigentlich jeder einen Blick ins Internet werfen und die Lage checken. Aktuell scheine es so, als bliebe das Wetter zumindest einigermaßen stabil. "Wir arbeiten, was das betrifft, jedoch mit Prognosen." Und die beruhen wiederum "nur" auf Wahrscheinlichkeiten.

Lesen Sie auch: Personalmangel im Allgäu - Wo sind die Bedienungen hin?