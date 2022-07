Ein Allgäuer Hacker, der anonym bleiben will, wählt sich ins Darknet ein. Er zeigt den allgaeu.life-Reportern, was dort alles illegal erworben werden kann. Zugleich appeliert er an Eltern, die Internetaktivitäten ihrer Kinder im Blick zu haben. Junge Menschen würden sich auch im beschaulichen Allgäu ins Darknet einwählen.