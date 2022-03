Allgäuer Hotels kämpfen mit gemeinsamen Projekt gegen Azubi-Mangel

Das Gastgewerbe im Allgäu braucht mehr qualifizierte Mitarbeiter. Neun Hotels wollen ihre Ausbildung nun gemeinsam auf höchstes Niveau bringen.

18.03.2022 | Stand: 05:51 Uhr

Kaum eine Branche wurde von der Pandemie so hart getroffen wie der Tourismus. Gleichzeitig fällt es der Branche schwer, Auszubildende zu gewinnen. Denn sie werden durch den demografischen Wandel immer weniger – während „unsere Branche historisch bedingt einen schlechten Ruf hat“, räumt Christian Neusch vom Allgäuer Berghof in Gunzesried (Kreis Oberallgäu) ein. Neun eigenständige Häuser, die Mitglieder der Allgäu-Top-Hotels sind, wollen das ändern. Sie haben sich zu einer gemeinsamen Ausbildungsoffensive namens „AzubiTopHotel“ zusammengetan. Diese Initiative wurde nun um eine Akademie erweitert.

Vorteile von Familienbetrieben und Hotelketten durch Allgäuer Projekt vereint

Die über 100 Lehrlinge der neun Häuser sollen so an zusätzlichen Workshop-Tagen in ihrer persönlichen Entwicklung vorangebracht werden. Mit einer externen Trainerin sollen die Azubis Kommunikation, Teamarbeit und Führungsqualitäten verbessern. „Wir haben dort zum Beispiel gelernt, was man tun kann, wenn es zwischen zwei Kollegen nicht gut läuft“, erzählt Nora Tischendorf (20), die eine Lehre zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit am Allgäuer Berghof macht. Das sei nützlich für die Ausbildung gewesen.

Zusätzlich sind alle Häuser durch die Dekra als „exzellente Ausbildungsbetriebe“ zertifiziert. „Die Prüfer sprechen dabei auch mit jedem Azubi unter vier Augen, man kann sich als Betrieb also nicht verstecken. Das hat die Ausbildungsqualität brutal vorangebracht“, sagt Neusch. Die Azubis können außerdem auf der Plattform „azubi:web“ online lernen und in „Wissensduellen“ gegen Kolleginnen und Kollegen antreten. „Alleine hätten wir das nie machen können, das können sonst nur Hotelketten stemmen“, sagt Neusch. Gemeinsam schaffe man es aber, die enge Bindung zu einem inhabergeführten, kleinen Betrieb mit einer Ausbildung auf höchstem Standard zu vereinen. (Lesen Sie auch: Gastgewerbe: Die meisten Kräfte gehen weg „wie warme Semmeln“)

"Das motiviert ungemein" - Allgäuer Hotel-Azubis bekommen Anreize für gute Noten

Die Azubis bekommen pro Monat außerdem 100 Euro mehr Gehalt, die Ausbildung ist in jedem Betrieb Chefsache. „Das zeigt, dass wir etwas tun, und das wertschätzen die Menschen“, sagt Johanna Eggensberger, Direktorin des Biohotels Eggensberger in Hopfen am See (Kreis Ostallgäu). Die Lehrlinge bekommen außerdem Prämien für einen guten Notenschnitt. „Das motiviert ungemein“, sagt Taisiia Reets (19), die im Biohotel Hotelfachfrau lernt. „Man will rechtfertigen, dass man in so einem Hotel ist, und die Firma gut repräsentieren.“ Dieses Engagement der Betriebe schlägt sich auch in steigenden Lehrlingszahlen nieder.

„Früher gab es einen Bewerber pro Ausbildungsstelle“, sagt Hotelier Neusch. Das sei nun ganz anders: „Im Jahr vor der Pandemie hatten wir 40 Bewerber auf unsere sechs Ausbildungsplätze.“ Das Hotel Filser in Oberstdorf startete mit einem Azubi in das Projekt – und hat nun zwölf Lehrlinge.

Projekt bringt viele Bewerber auf Stellen im Hotelgewerbe

Lesen Sie auch

Preise für herausragende Leistungen Diese beiden Auszubildenden sind richtig top

Auch bei der Suche nach geeigneten Bewerbern arbeiten die Häuser zusammen. Vor der Pandemie, im Jahr 2019, wurden 13 regionale und überregionale Messen besucht. So entdeckte auch Nora Tischendorf den Berghof auf einer Ausbildungsmesse in Stuttgart. Mehrere Häuser, die zu den „AzubiTopHotels“ gehören, hätten ihr Interesse bekundet. Letztlich entschied sie sich für das Gunzesrieder Familienhotel.

Für Differenzen unter den Häusern sorgt die Zweckgemeinschaft offenbar nicht: „Es gibt eine tolle Kollegialität und keinen Konkurrenzkampf“, sagt Eggensberger. Das solle die Branche voranbringen, ergänzt Neusch: „Wer eine schlechte Ausbildung macht, wird morgen keine Azubis mehr haben.“

Lesen Sie auch: Diese beiden Auszubildenden sind richtig top