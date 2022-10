Allgäuer Kapelle überzeugt im Finale beim Grand Prix der Blasmusik in der Kemptener Big Box

Vier Bands aus Deutschland und Österreich zeigen ihr Können beim Grand Prix der Blasmusik in der Big Box in Kempten. Die Gewinnerkapelle kommt aus dem Allgäu.

24.10.2022 | Stand: 10:33 Uhr

Vier Mal traditionell, vier Mal ganz unterschiedliche Facetten von Blasmusik. Am Sonntagabend sind vier Kapellen aus Deutschland und Österreich im Finale beim Grand Prix der Blasmusik angetreten. Etwa 1200 Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgten den musikalischen Wettstreit in der Big Box in Kempten. Auf der Bühne standen "Klingen Blech" aus Franken, "Die Jungen Mundewurz'n" aus dem Tiroler Oberland, "Blech & Co." aus dem Raum Krumbach/Unterallgäu sowie "Bube Dame Böhmisch Brass" aus der Pfalz. Die Jury bestehend aus Prof. Erich Renner, der Trompete an den Konservatorien in Salzburg und Innsbruck lehrt, Egerländer-Schlagzeuger Holger Müller sowie Trompeter und Komponist Wasti Höglauer entschied sich am Ende für "Blech & Co." als Sieger.

Mehr Infos folgen in Kürze.