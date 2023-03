"Kampf um Auszubildende": So lief die Allgäuer Lehrstellenbörse ab

Auf der Allgäuer Lehrstellenbörse tauschen sich Betriebe und zukünftige Auszubildende aus. Die Eindrücke der Messe gibt es hier in der Bildergalerie.

04.03.2023 | Stand: 18:02 Uhr

Heuer war es wieder soweit: Die Allgäuer Lehrstellenbörse fand in Präsenz statt. Die Pandemie hatte das zuletzt nicht möglich gemacht. Heute aber kamen fast tausend junge Menschen in das Berufliche Schulzentrum in Kempten. Die Chance sich zu informieren hatten sie an über 190 ausstellenden Betrieben. Und viele dieser zeigten ihre Ausbildungsmöglichkeiten mit aufwendigen Messeständen.

Da waren Gerüstbauer, die ihre Arbeit im Freien vorstellten. Da waren Pflegeberufe, die ein Krankenbett dabei hatten und da waren Metallbetriebe, Banken, Konditoren, Baufirmen, Bäcker, Metzger, Zimmerer... und und und. Wohl fast alle Branchen, die das Allgäu zu bieten hat, waren vertreten.

Allgäuer Lehrstellenbörse 2023: Job gesucht, Job gefunden

In den vergangenen Jahren ist es für Betriebe zunehmend schwieriger geworden, Auszubildende zu finden. Dieses Problem besteht nach wie vor, hat sich wohl sogar verschärft. Immer wieder ist an den Messeständen von Ausbildungsleitern zu hören, dass sie "hängeringend suchen". Oder sich "über jeden Bewerber freuen".

Für manchen Besucher brachte die Allgäuer Lehrstellenbörse dann auch genau das erhoffte Ergebnis. Der 15-jährige Simon Bammer beispielsweise hat auf der Messe einen passenden Ausbildungsbetrieb für seinen Wunschberuf Informatiker gesucht. "Ich hab ihn gefunden", sagt er im Gespräch mit unserer Reporterin.