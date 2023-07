Museen im Allgäu - der nächste Museumsausflug steht fest

Das Allgäu hat diverse Kulturangebote, Museen sind ein Teil davon. Doch welche gibt es und in welchen Allgäuer Städten?

11.07.2023 | Stand: 11:36 Uhr

Berge, Seen, Kühe - das Allgäu lockt mit Tourismus oder Sesshaftigkeit. Zur reichhaltigen Kulturlandschaft - zu der unter anderem die Viehscheide gehören - gesellen sich auch die Museen in den Städten der Region, wie das Hutmuseum in Lindenberg oder das Schirmmuseum in Sonthofen. Einige der Museumsangebote sind für Kinder geeignet dank Pädagogischen Angeboten und/oder barrierefrei.

Diese Museen gibt es im Allgäu

Kempten Archäologischer Park Cambodunum - Kinderangebot Galerie Kunstreich Kempten-Museum im Zumsteinhaus - Kinderangebot Prunkräume der Residenz Schauraum Erasmuskapelle

Memmingen Antoniter-Museum im Antonierhaus - Kinderangebot MEWO Kunsthalle - Kinderangebot Stadtmuseum im Hermansbau - Kinderangebot Strigel-Museum im Antonierhaus - Kinderangebot Schwäbisches Bauernhofmuseum Illerbeuren - Kinderangebot

Lindenberg Deutsches Hutmuseum - Kinderangebot

Mindelheim Textilmuseum - Sandtnerstifung Schwäbisches Krippenmuseum Südschwäbisches Archäologiemuseum Carl-Millner-Galerie Stadtmuseum Schwäbisches Turmuhrenmuseum

Füssen Museum der Stadt Füssen - Kinderangebot Staatsgalerie und Städtische Gemäldegalerie - Kinderangebot Burgenmuseum Eisenberg Museum der bayerischen Könige (Hohenschwangau) - Kinderangebot

Isny

Haus Tanne Kunst im Schloss Städtische Galerie im Turm (Espantor) Wassertor-Museum

Wangen Alte Badetradition in der Badstube - Kinderangebot Museumsdruckerei Städtische Galerie In der Badstube Stadtmuseum Eselmühle - Kinderangebot

Leutkirch Elektrotechnisches Museum Historisches Glasmacherdorf Schmidsfelden Museum im Bock Städtische Galerien Kornhaus und Torhaus

Kaufbeuren Stadtmuseum Kaufbeuren - Kinderangebot Kunsthaus Kaufbeuren Feuerwehrmuseum Isergebirgs-Museum - Kinderangebot Puppentheatermuseum Erlebnisausstellung der Gablonzer Industrie

Marktoberdorf Stadtmuseum Marktoberdorf - Kinderangebot Riesengebirgsmuseum Paul-Röder-Museum Hartmannhaus Atombunker Künstlerhaus Marktoberdorf Römerbad - Kinderangebot

Bad Wörishofen Fliegermuseum

Buchloe Heimatmuseum Buchloe

Immenstadt Museum Hofmühle Allgäuer Bergbauernmuseum - Kinderangebot

Sonthofen Museum der Schirme AlpenStadtMuseum Sonthofen - Kinderangebot

Obergünzburg Südsee-Sammlung & Historisches Museum Obergünzburg - Kinderangebot



Alle Angaben ohne Gewähr. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Stand 07. Juni 2023. Fehlt ein Museum? Dann schicken Sie uns gerne eine Mail an digitalteam@azv.de

Welches Museum ist barrierefrei?

Nicht immer sind kulturelle Angebote einfach zu erleben, weil Bedingungen vorherrschen, die dies erschweren. Einige der Museen im Allgäu haben sich für teilweise oder sogar vollständige Barrierefreiheit verifizieren lassen. Mit dem Webtool Reisen für Alle kann man nachschauen, wer, wie barrierefrei ist.