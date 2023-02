Heute ist Allgäuer Presseball: Diese hochkarätigen Preise gibt es bei der Tombola zu gewinnen

Heute Abend findet der Allgäuer Presseball 2023 statt. Herzstück ist die Tombola, bei der es tolle Preise zu gewinnen gibt. Doch wichtiger ist der gute Zweck.

Der Allgäuer Presseball am Samstag (11. Februar) hat noch nicht begonnen – und dennoch ist dem Gala-Abend bereits ein Rekord sicher: Mit knapp 1300 Besucherinnen und Besuchern werden so viele Gäste wie noch nie einen festlich-fröhlichen Ball in der BigBox Allgäu in Kempten erleben. Einmal mehr spielt dabei der wohltätige Aspekt eine zentrale Rolle. Denn der Erlös der Tombola geht wieder an die Stiftung Kartei der Not. Das Hilfswerk unserer Zeitung unterstützt Menschen aus der Region, die unverschuldet in eine Notlage geraten sind.

Bei der Presseball-Tombola warten fast 400 hochkarätige Preise im Gesamtwert von über 100.000 Euro. Wer ein Los zum Preis von 15 Euro erwirbt, sichert sich die Chance, einen der fünf Hauptgewinne abzuräumen: eine Kroatien-Motoryacht-Reise für zwei Personen, ein exklusiver Vitra-Sessel „Grand Repos“, eine Karibik-Kreuzfahrt sowie eine Luxuskreuzfahrt Spitzbergen & Norwegen (jeweils für zwei Personen). Topgewinn ist ein neuer VW e-up! im Wert von 29.500 Euro. Daneben warten viele andere hochwertige Preise auf die Ballgäste – vom E-Bike bis zum Hotelgutschein, von der Hollywoodschaukel bis zum Wander-Equipment.

Allgäuer Presseball 2023: Wo der Erlös der Tombola hingeht

Weil der Tombola-Erlös wieder als Großspende an das Hilfswerk geht, gewinnen an diesem Abend auch bedürftige Menschen. „Die Kartei der Not ist ganz besonders in Krisenzeiten ein wichtiger Anker für viele Menschen in unserer Heimat“, sagt Alexandra Holland, die stellvertretende Vorsitzende der Stiftung. Und Geschäftsführer Arnd Hansen ergänzt: „Der Allgäuer Presseball ist traditionell eine Riesen-Unterstützung für uns. Solche Spenden tragen sehr zur Kontinuität unserer Stiftung bei.“ Seit Bestehen des Hilfswerks wurde ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag für unverschuldet in Not geratene Menschen gesammelt. Das Geld wird zu 100 Prozent an Bedürftige aus der Region ausgeschüttet. (Lesen Sie auch: Der Stargast des Presseballs, Max Mutzke, im Interview)

Dass die Not Menschen über Nacht ereilen kann, zeigen aktuelle Fälle, in denen das Hilfswerk unbürokratisch geholfen hat. So erhalten nach dem verheerenden Brand eines Wohnhauses in Markt Rettenbach (Unterallgäu) zwei Familien (darunter eine hochschwangere Mutter) sowie zwei alleinstehende Bewohner eine Soforthilfe. Sie haben mit ihrer Wohnung auch den ganzen Hausstand verloren. Unterstützt wurde auch ein Vater mit seinen drei kleinen Kindern. Die Familie aus Kempten ist nach dem Krebstod der Mutter auf Unterstützung angewiesen. (Lesen Sie auch: Dieses Wochenende ist Allgäuer Presseball: Experten-Tipps für die perfekte Ballnacht)

Der Ball am Samstag (11. Februar, Einlass ab 17.30 Uhr) ist das gesellschaftliche Ereignis des Allgäus. Stargast ist Sänger Max Mutzke mit Band. Erstmals gibt es für den Presseball vergünstigte Laufkarten, mit denen Besucher kurz vor Konzertbeginn Einlass erhalten.

