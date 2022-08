Allgäuer Taxifirmen finden kaum noch Fahrer

Lange Wartezeiten oder es fährt gar niemand mehr: Wer im Allgäu spätabends oder nachts nach Hause möchte, hat mitunter schlechte Karten. Woran das liegt.

Wer nachts im Allgäu ein Taxi braucht, hat unter Umständen ein Problem. Wie in vielen anderen Branchen auch, herrscht hier ein eklatanter Personalmangel. Für die Fahrgäste heißt das nicht selten, dass sie bis zu einer Stunde warten müssen. Oder sie bekommen zu bestimmten Zeiten in einigen Orten gar kein Auto.

Jüngstes prominentes Opfer war Robert Junger, der bei den Memminger Wallenstein-Spielen den Feldherrn dargestellt hat (wir berichteten). Nach einer Probe wollte er am späten Abend mit dem Taxi nach Hause fahren. Doch das war nicht möglich, obwohl es in der Stadt etwa zehn Anbieter gibt. „Unter der Woche fahren wir nur bis 23 Uhr und dann morgens wieder ab 5 Uhr, erst ab Donnerstag und am Wochenende auch wieder nachts“, schildert Sabine Kohn die Situation. Sie arbeitet bei Taxi Kutter in Memmingen und fährt seit 33 Jahren Taxi. Aktuell suche das Unternehmen zwei Teilzeit- oder drei Aushilfskräfte. Der Personalmangel resultiert noch aus den Zeiten des Corona-Lockdowns, sagt Kohn.

Das bestätigt Martina Traut. Sie sitzt im Vorstand von Taxi-Funk in Kempten mit 36 Unternehmen und fast 50 Autos. Zu Hochzeiten der Corona-Pandemie, als das öffentliche Leben beinahe zum Stillstand kam, hätten sich einige Aushilfsfahrer eine andere Beschäftigung gesucht. Zudem seien in den vergangenen Jahren mehrere Fahrer in den Ruhestand gegangen – ohne, dass neue nachrückten.

Personalmangel wird vor allem nachts deutlich

Vor allem spät abends und nachts wird der Personalmangel deutlich, sagt Traut. Viele Unternehmen seien meist unter der Woche tagsüber im Einsatz, übernähmen Kranken- und Schülertransporte sowie normale Fahrten. „Diese können und müssen ja nicht auch noch am Wochenende fahren, so wie ich und ein paar andere.“

Dass zu wenige Menschen sich für den Beruf interessieren, habe unterschiedliche Gründe, sagt Traut. Manche kämen tagsüber vielleicht nicht mit dem Verkehr klar oder nachts mit den Betrunkenen. Auch der Verdienst spiele eine Rolle. „Die meisten Fahrer bekommen einen Stundenlohn samt Nachtzuschlag. Am Ende macht das dann derzeit zwischen 12,50 Euro und 14 Euro. Und dann gibt es noch Trinkgeld“, sagt die Taxi-Unternehmerin. Ab Oktober steige der Stundenlohn auf 12 Euro, dazu komme ein Nachtzuschlag von 25 Prozent.

"Heute wird mehr Taxi gefahren"

Während früher in Kempten nachts 25 bis 30 Autos von Taxi-Funk unterwegs waren, sind es derzeit es nur noch etwa 20, schildert Traut. Und auch deren Fahrer müssten sich an Pausen- und Schutzzeiten halten. Bei vielen ende die Schicht gegen 4 Uhr. „Danach arbeiten wir aktuell mit etwa zwölf Taxen“, sagt Traut. Doch gerade ab dieser Zeit gehe es am Freitag und Samstag oft rund, weil dann die Clubs und Bars schließen und auch private Feiern enden. „Früher sind viele aus der Disco heim gelaufen, heute wird mehr Taxi gefahren.“ Dazu kommt: Wenn eine Fahrt beispielsweise bis nach Immenstadt geht, sei ein Fahrzeug fast eine dreiviertel Stunde lang blockiert. „Da kann es schon mal zu Wartezeiten von bis zu einer Stunde kommen“, sagt Traut. Die Reaktionen der Fahrgäste seien ganz unterschiedlich: „Einige haben Verständnis, andere sind sauer und sagen, dass wir eben mehr Leute einstellen müssen. Selber wollen sie den Job aber auch nicht machen.“

Dringend gesucht

„Wir fahren rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche“, sagt Marcus Schmidt, Geschäftsführer von Taxi Maier in Memmingen. Etwa 50 Fahrerinnen und Fahrer hat er im Einsatz, dennoch ist er auf der Suche nach zwei Festangestellten und zehn Aushilfen. Knapp ist Personal auch in Kaufbeuren: „Wir würden sofort zwei oder drei Fahrer in Vollzeit einstellen“, sagt Taxi-Betreiberin Judith Flügel. Die Situation sei zwar noch zu stemmen, „aber wir arbeiten am Limit“.

Martina Traut fährt trotzdem weiterhin gerne Taxi: „Man lernt viele Menschen kennen und ist nicht in einem Büro eingepfercht.“ Auch nachts dreht sie weiter ihre Runden. Der Verdienst sei dabei zweitrangig. „Ich will, dass die Fahrgäste gut daheim ankommen und genug Taxis unterwegs sind.“

