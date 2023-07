Unterallgäuer Landwirt bezieht bei Auftakt zu zweitem Tierskandal-Prozess Stellung

Am Landgericht Memmingen läuft derzeit der zweite Prozess des Allgäuer Tierskandals. Diesmal geht es um einen Milchviehbetrieb aus Bad Grönenbach.

Was hält der Angeklagte von dem Vorwurf, es sei kein Tierarzt auf seinem Hof gewesen, obwohl dort hätten kranke Tiere behandelt werden müssen? Und dass er aus finanziellen Gründen keinen Veterinär gerufen habe? Das fragt Verteidiger Dr. Wolfgang Hansen einen der drei Angeklagten, die sich seit Dienstag am Memminger Landgericht wegen des Vorwurfs verantworten müssen, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben. Es ist der zweite Prozess im sogenannten Allgäuer Tierskandal. Diesmal geht es um einen Milchviehbetrieb aus Bad Grönenbach im Unterallgäu, den Vater und zwei Söhne zusammen führen.

Landgericht Memmingen: Zweiter Prozess zum Allgäuer Tierskandal

Der Anwalt und der Vater stehen direkt vor dem Richtertisch. Gerade haben sie Richter Lang etliche Belege gezeigt, die nachweisen sollen, dass an vielen Tagen im Juni und Juli 2019 Tierärzte auf dem Hof der drei Landwirte gewesen sind, um Rinder zu begutachten und zu behandeln. Das widerspreche dem Vorwurf, die Angeklagten hätten keinen Tierarzt gerufen. Wenn es Auffälligkeiten gebe, rufe er einen Tierarzt, sagt der Beschuldigte. An manchen Tagen komme auch öfter ein Tierarzt. Auf das Geld komme es ihm dabei nicht an. Er prüfe auch die Tierarztrechnungen nicht, sondern überweise das Geld einfach.

32 Rinder hätten behandelt werden müssen, so lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Doch die drei Angeklagten sollen keinen Tierarzt gerufen haben, weil ihnen der finanzielle und zeitliche Aufwand zu groß gewesen sei. Im Sommer 2019 soll das gewesen sein. Staatsanwalt Andy Kögl liest zu Beginn der Verhandlung vor, wie es jedem der 32 Tiere gegangen sein soll, als Kontrolleure am 29. Juli 2019 den Milchviehbetrieb der drei Beschuldigten besucht haben. Begriffe wie aufgekrümmter Rücken, Schmerzgesicht, Lahmheit fallen oft. Sie stellen dar, dass es den Tieren nicht gut gegangen sein soll. Teilweise hätten sie längere Zeit Schmerzen erleiden müssen, so der Vorwurf.

Tierärzte hätten keinen Behandlungsbedarf gesehen

Anwalt Hansen als einer der drei Verteidiger hält dagegen. Nach der Kontrolle am 29. Juli habe das Landratsamt Unterallgäu Tiere aufgelistet, die die Landwirte von einem Tierarzt untersuchen lassen sollten. Dem waren die Männer nachgekommen. Das Ergebnis sei gewesen, dass die Tierärzte keinen Behandlungsbedarf gesehen hätten. Auch hätten sie keine Medikamente verabreicht.

Er habe sich auf die Aussagen der Tierärzte verlassen, sagt der Vater. Und selbst noch einmal die Tiere begutachtet, aber ebenfalls keine Auffälligkeiten entdeckt. Wie können Kontrolleure und Tierärzte zu solch unterschiedlichen Ergebnissen kommen, will Anwalt Hansen wissen und führt den Vater über mehrere Fragen zu einer Antwort, die zusammengefasst lautet: Wenn Tierärzte auf den Hof kämen, begutachteten sie bestimmte Auffälligkeiten im Klauenstand - in dieser Vorrichtung sind die Klauen der Rinder gut zu sehen. Die Kontrolleure hätten am 29. Juli den Klauenstand nicht genutzt. Zudem hätten die Kontrolleure die Tiere in einem Bereich des Stalls begutachtet, der sich dafür aufgrund der Sichtverhältnisse eher nicht eigne. Die Tierärzte stünden dafür an einer anderen Stelle, an der die Rinder besser zu sehen seien.

Zweiter Tierskandal-Prozess: Angeklagter nimmt zu jedem Rind Stellung

Zuvor hatte der Vater zu jedem Rind, das in der Anklage aufgeführt ist, Stellung genommen – und auch diese Vorwürfe aus seiner Sicht widerlegt. Die Kuh mit der Nummer 3 etwa: Bei ihr hatten Kontrolleure unter anderem Lahmheit und Liegeschwielen festgestellt. Wenige Tage später habe ein Tierarzt allerdings keine Auffälligkeiten bemerkt. Er habe dem Tier auch keine Medikamente gegeben. Kuh Nummer 4 soll unter anderem abgemagert gewesen sein, so der Vorwurf. Nein, sagt der Vater. Dies sei ein Rind der Rasse Jersey gewesen. Die sei von Natur aus mager, habe sehr wenig Fleisch, gebe dafür aber fette und besonders eiweißhaltige Milch. Einige Tiere, die von den Kontrolleuren aufgelistet worden sind, seien zu diesem Zeitpunkt auch bereits in Behandlung gewesen.

Der Vater berichtet auch von seinem Arbeitsalltag. Jeden Tag beginne er damit, an mehreren Stationen im Stall die Tiere zu begutachten. Wenn ihm dabei etwas auffalle, handele er sofort. Entweder könne er selbst einem Tier helfen, oder er rufe den Tierarzt. Von Kindheit an habe er mit Landwirtschaft zu tun. Sein Interesse habe immer den Tieren gegolten. Und so gehe es auch seinen Söhnen.

Rechtsanwalt Hansen beantragte, einen Sachverständigen anzuhören, der Co-Autor eines Leitfadens sei, in dem es um die Behandlung von Rindern zum Beispiel bei Lahmheit gehe. Darin stehe auch, dass Schwellungen etwa an den Beinen nicht schmerzhaft seien. Dies werde belegen, dass die Landwirte nicht falsch gehandelt hätten und freigesprochen werden müssten. Das Gericht lehnte ab. Es habe bereits Sachverständige ausgewählt, die zudem bereits im Stall der Angeklagten gewesen seien.

