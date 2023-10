Allgäuer Tierskandal: Verhandlung am Freitag nur gegen drei Angeklagte

Eigentlich hätte am Freitag der Prozess im Allgäuer Tierskandal gegen insgesamt sechs Angeklagte aus Bad Grönenbach beginnen sollen. Daraus wird nichts.

04.10.2023 | Stand: 13:33 Uhr

Am Freitag, 6. Oktober, hätte der Prozess im Allgäuer Tierskandal gegen sechs Angeklagte beginnen sollen. Am Mittwoch teilt das Landgericht Memmingen mit, dass das Verfahren gegen die beiden angeklagten Landwirte und einen weiteren Angeklagten abgetrennt wird. Verhandelt wird ab Freitag also nur gegen drei von sechs Angeklagten.

Prozess im Allgäuer Tierskandal: Befangenheitsanträge gegen Richter

Eine Verhandlung gegen alle sechs Angeklagten wäre am Freitag nicht möglich gewesen, teilt das Landgericht mit. Denn die beiden Verteidiger der angeklagten Landwirte hätten vier mit dem Verfahren befasste Richter aus verschiedenen Gründen "wegen Besorgnis der Befangenheit" abgelehnt. Rechtzeitig zur Verhandlung am Freitag hätte über diesen Antrag nicht entschieden werden können, so das Landgericht. Lesen Sie auch: Warum dauert es beim Tierskandal über vier Jahre bis zum Prozessbeginn?

Allgäuer Tierskandal: Was wird den Landwirten vorgeworfen?

Dem 66-jährigen und seinem 33 Jahre alten Sohn sowie deren vier Angestellten werden zahlreiche gemeinschaftlich begangene Verstöße gegen das Tierschutzgesetz zur Last gelegt. Danach wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer einem Wirbeltier länger anhaltende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt. Im ersten Prozess des Allgäuer Tierskandals wurde ein 25-jähriger Landwirt zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Die beiden Angeklagten leiteten im Jahr 2019 gemeinsam einen landwirtschaftlichen Betrieb mit weiteren Nebenbetrieben in Bad Grönenbach, in dem Milchvieh gehalten wurde.

Den sechs Angeklagten wird vorgeworfen, bei 58 behandlungsbedürftigen Rindern nicht dafür gesorgt zu haben, dass diese durch einen Tierarzt behandelt oder, soweit eine Behandlung aussichtslos gewesen wäre, notgetötet werden.

Dadurch und durch unangemessenen Transport der Tiere mit einem Radlader sollen die sechs Angeklagten den Rindern länger anhaltende erhebliche Schmerzen und Leid zugefügt haben.

Weitere Infos folgen.