Allgäuer Weihnachts-Genuss-Kisten können ab sofort vorbestellt werden

Die "Heimat Unternehmen Allgäu" starten erneut die Aktion "Allgäuer Weihnachts-Genuss-Kiste". Darum geht es bei der Aktion.

17.11.2023 | Stand: 20:00 Uhr

Die „Heimat Unternehmen Allgäu“ verkaufen zum zweiten Mal die „Allgäuer Weihnachts-Genuss-Kiste“. Vergangenes Jahr riefen die regionalen Betriebe, die sich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen haben, das Projekt ins Leben. In den Kisten befinden sich besondere (Lebensmittel-)Produkte aus der Region. Überschrieben sind sie mit „Fleischgenuss“ und „Vegetarischer Genuss“.

Laut Koordinatorin Manuela Müller-Gaßner geht es darum, ein gutes Beispiel für Regionalität und Kooperation sowie Gemeinschaft zu sein. Sie ist als Heimatentwicklerin im Allgäu tätig und unterstützt die Betriebe im Auftrag für die Ländliche Entwicklung Bayern. Künstler, Naturgestalter, Ackerbauern und Milchbauern sind über das Projekt miteinander verbunden.

Nach einer Vorbestellung werden die Kisten von den teilnehmenden Betrieben bei zwei Terminen gepackt. Die Weihnachtsgenusskisten könnten dann an einer der Abholstationen in den vier Allgäuer Landkreisen in Empfang genommen werden.

Weitere Informationen: www.heimatwert-allgaeu.de