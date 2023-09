Allgäuer Zeitung lädt Zusteller ins Festspielhaus in Füssen ein

Die Allgäuer Zeitung hat ihre Zusteller in das Musical "Brandner Kaspar" im Festspielhaus Füssen eingeladen. Eine Sache lobt der Geschäftsführer besonders.

19.09.2023 | Stand: 14:46 Uhr

Sie ist einfach legendär, die Geschichte vom schlitzohrigen Brandner Kaspar, dem es mit Raffinesse und reichlich Alkohol gelingt, dem Tod ein längeres Leben abzutrotzen. Die Musical-Version des bayerischen Klassikers sorgte am Sonntag in Füssen für tosenden Applaus im Festspielhaus Neuschwanstein: 600 Zustellerinnen und Zusteller unserer Zeitung waren begeistert von der schaurig-schrägen Aufführung.

Festspielhaus Füssen: Eine Aufführung mit viel Humor und eingängigen Melodien

„Das war einfach super, viel besser als erwartet“, findet beispielsweise Helga Schweier aus Kempten. „Das lag auch an den sehr eingängigen Melodien.“ Zusteller Thomas Knoll, der die AZ seit 24 Jahren in Kempten zu den Abonnenten bringt, ist ebenfalls angetan von der Sonderaufführung: „Das Thema ist ja eigentlich ein sehr ernstes. Trotzdem wurde es mit viel Pfiff auf die Bühne gebracht. Das war richtig klasse!“

Die dreistündige Aufführung in Füssen wartet immer wieder mit hintersinnigem Wortwitz auf. Ob es nun der Boandlkramer (Tod) ist, der die Lebenden per „Mumien-Rikscha“ in die „Cloud“ (das Jenseits) befördert. Oder der Büchsenmacher und Schwarzbrenner Brandner Kaspar, der bei einer ersten Stippvisite im Himmel sogar Franz Josef Strauß ausmacht.

Immer wieder ist die am Tegernsee angesiedelte Komödie mit zeitgemäßem Humor gewürzt, bis hin zur skurrilen Idee, den widerborstigen Brandner mit Hilfe einer diabolischen Viagra-Version in die ewigen Jagdgründe zu befördern. Dass eine Frau den Boandlkramer verkörpert, amüsiert die Besucher an diesem Sonntag ebenso wie die riesigen Brezeln, die in einer Szene über die Bühne tanzen.

Andreas Barmettler gibt "großes Lob" an Zusteller der Allgäuer Zeitung

Andreas Barmettler, kaufmännischer Leiter und Interims-Geschäftsführer der Mediengruppe Allgäuer Zeitung, hatte zuvor an die große Bedeutung der Zusteller erinnert: „Sie alle haben großes Lob und einen herzlichen Dank für ihren zuverlässigen Einsatz verdient.“ Denn der sei ausschlaggebend dafür, dass die Allgäuer Zeitung eine der geringsten Reklamationsquoten unter allen deutschen Verlagen verbuche.

Auch wenn die digitalen Kanäle immer mehr an Bedeutung gewännen, bleibe die gedruckte Zeitung das Kerngeschäft. Und trotz vieler Herausforderungen blicke der Verlag „weiter optimistisch nach vorn“, sagte Barmettler.

Im Barockgarten des Festspielhauses blieb den Zustellern genug Zeit zum „Hoigarten“ – und natürlich für ein schönes Mittagessen und später Kaffee und Kuchen.

