Wir stellen ein! Werde jetzt Journalist/in in unserem Team

Beim Allgäuer Zeitungsverlag passiert gerade richtig viel. Deshalb suchen wir Verstärkung und bieten wieder Ausbildungsplätze in der Redaktion und bei all-in.de an.

02.06.2023 | Stand: 09:45 Uhr

Der Allgäuer Zeitungsverlag ist das führende Medienhaus der Region. Wir arbeiten mit viel Schwung, guten Ideen und innovativer Technik daran, den Journalismus von morgen zu gestalten. Bei uns passiert gerade richtig viel. Deshalb suchen wir kluge Köpfe, die Lust haben, uns als Teil unseres Teams dabei zu unterstützen.

Aktuell haben wir mehrere Positionen zu vergeben.

Für Berufseinsteiger: Volontariat als Ausbildung zur Redakteurin/zum Redakteur

Im Rahmen eines zweijährigen Volontariats lernst du bei uns das Journalistenhandwerk von Grund auf. Du schreibst und recherchierst Geschichten, die Menschen wirklich interessieren und fesseln. Du besuchst Termine in der Region und bekommst Einblicke in Suchmaschinenoptimierung, Social Media, Audio- und Video-Journalismus. Und natürlich arbeitest du ganz viel praktisch als Teil unseres Teams im Tagesgeschäft mit.

Volontariats-Stellen bieten wir aktuell in der Lokalredaktion Füssen sowie in unserer Sport-Redaktion, unserer Allgäu-Rundschau, und im Content-Team unseres Reichweitenportals all-in.de in Kempten an.

Mit erster Berufserfahrung: Content-Editor:in bei all-in.de

Als Content-Editor:in bist du Teil unseres all-in.de-Teams: Du gehst auf die Suche nach relevanten, spannenden und emotionalen Themen und setzt sie selbstständig für unsere Reichweitenseite all-in.de um. Du steuerst abwechseld mit anderen Teammitgliedern unsere Website im Tagesgeschäft und optimierst unsere Inhalte so, dass sie bei den Leserinnen und Lesern gut ankommen und Google sie gut findet. Dabei hast du die aktuellen Zugriffszahlen im Blick - und die Nachrichtenlage im Allgäu und darüber hinaus sowieso. Vorher arbeiten wir dich natürlich gründlich ein! Ein Einstieg ist jederzeit möglich.

Freie Mitarbeiter/in im Bereich Digitales und Suchmaschinenoptimierung

Du hast bereits eine journalistische Ausbildung und gelegentlich ein paar Stunden Zeit? Wir suchen immer wieder freie Mitarbeiter, die unsere Teams von allgäuer-zeitung.de und all-in.de – von zuhause aus – beim Erstellen von SEO- und Service-Texten unterstützen.

Bewerbung? Bitte einfach per Mail

Du hast Interesse an einer der Stellen und möchtest dich bewerben? Oder du hast noch Fragen? In beiden Fällen melde dich einfachbei uns unter bewerbung@azv.de. Weitere spannende Stellen findest du übrigens in unserem Karriereportal hier.